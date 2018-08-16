Лето в Привольной

У сельского труженика летом нет выходных и отпусков: один день год кормит. Вот и с главой крестьянско-фермерского хозяйства из станицы Привольной Каневского района Ниной Карпенко было не так просто встретиться: уборка озимых, заботы, дети и внуки. А надо сказать, что она стоит во главе не только КФХ, но и коллектива единомышленников и своей большой семьи. Калитка в ее уютном доме только для чужих, свои — родня, соседи, работники хозяйства ходят запросто, часто задерживаясь в гостиной за большим столом. Поэтому писать о КФХ Карпенко без самой хозяйки, мамы и бабушки, невозможно.

Начну с того, что личность она в Каневском районе, да и среди сельхозпредпринимателей всего края, известная. Достаточно сказать, что она участница «тракторного марша» фермеров. И потому сразу бросается в глаза абсолютное несоответствие облика спокойной, миловидной блондинки с уютными разговорами о рукоделии (она знает толк и в этом, в благополучные времена «за мужем» работала учителем труда в местной школе) своей героической биографии (так и вспоминается Вера Марецкая из фильма «Председатель»: «Вот стою я тут битая… пуганая…»).

Кажется, что ни одно из человеческих несчастий не обошло эту женщину: и мужа хоронила, и с работы увольняли, и надежды на личное счастье теряла, и дом поджигали, и личное подворье травили. Но КФХ Карпенко работает, развивается и создает рабочие места для односельчан. В далеком уже сегодня 2004 году она пошла в фермерство, как и многие, не от хорошей жизни — надо было просто кормить семью. В конце 2004 года приволяне доверили Карпенко свои паи — первые около шестисот гектаров пашни. Сегодня в КФХ Карпенко уже 1600 гектаров паевых земель. Люди поверили в нее и не ошиблись. Слово свое глава КФХ держит и на фоне многолетних судебных баталий пайщиков с бессовестными арендаторами, обдирающими сельчан (сколько их по стране?), выделяется как человек, которому не стыдно смотреть односельчанам в глаза. Факты говорят сами за себя: если в 2004 году за аренду одного пая глава КФХ платила две тонны зерна, мешок сахара и двадцать литров подсолнечного масла, то сегодня «продовольственная корзина» пайщика выросла до трех тонн зерна (один из них — кукуруза), двух мешков сахара, пятидесяти килограммов муки, пятидесяти литров масла, шести килограммов сливочного масла за один пай.

Изначально речь шла о растениеводстве, растениеводческое направление и сегодня остается главным, озимая пшеница и ячмень — они занимают половину пашни, остальную — кормовые: горох, кукуруза, свекла, люцерна. Так, в нынешнем году в КФХ Карпенко получили по 58 центнеров пшеницы и ячменя с гектара, собрав 5200 тонн зерна. Горох посеяли впервые, урожай, правда, составил 25 центнеров с гектара: с апреля по июль ни одного дождя! В КФХ свой машинно-тракторный парк: три КАМАЗа, два комбайна, тракторы, косилки. Но главное — трудолюбивый и преданный коллектив, небольшой, но дружный. Как правило, все работают по десять и более лет, взаимозаменяемость полная. Золотой фонд хозяйства составляют такие работники, как водитель КАМАЗа Владимир Дресвянников, универсал (трактор, сеялка, КАМАЗ) Игорь Гавря, а также комбайнеры Сергей Герасименко, Николай Победенный, тракторист и комбайнер Виктор Сергиенко, Алексей Соловьев — водитель «Газели». Кстати, именно Алексей в уборку возил обеды прямо на поле (их хозяйство заказывает в местном санатории).

— Всё стараемся делать, чтобы создать человеческие, комфортные условия для хлеборобов, предсказуемый, надежный тон партнерства держим с пайщиками,— говорит Нина Карпенко,— хотя в сельском хозяйстве мы живем как на вулкане. За три с половиной месяца ни одного дождя. Рядом, в двадцати километрах, в станице Каневской, прогремели три ливня — у нас сухо. Понятно, что погода вносит свои коррективы. И я, как и многие сельхозпроизводители, не получаю субсидий, в том числе и на поддержку и защиту от природных аномалий. А ведь экономика России не может развиваться без малого и среднего бизнеса, а правительство поддерживает агрокомплексы. На местах должны создаваться и поддерживаться градообразующие предприятия — тогда и будут развиваться огромные территории России. Но ведь мы в истории страны это уже проходили, шишки набили, опыт учли… И что, опять за старое, за разорение малых сельхозпредприятий, фермеров? Где тут хоть какая-то логика?

Как доказательство глава КФХ приводит свою эпопею по открытию семейной фермы. В конце июля грант получили, но… понадобилось три года!

— Хотя у нас есть всё,— говорит глава КФХ, — кормовая база своя, ветврач (мой зять) свой, работаем с 2004 года на собственные средства, а значит, твердо стоим на ногах. Да и опыт в животноводческой отрасли наработан: выращиваем бычков, есть свое стадо баранов, есть планы создания фазаньей фермы, выращивания прудовой рыбы, заложен сад для специалистов хозяйства и их семей.

Глава КФХ говорит о проблемах спокойно, как о деле обыденном: в других-то условиях она и не работала. Можно только представить себе, как бы шагнула и расцвела страна, если бы повсеместно поддерживали инициативу. Да что там, пусть бы не помогали — не мешали бы… И еще: такие люди, как глава КФХ Карпенко, выстоят (не зря над ее домом, над машинно-тракторной базой реют боевые красные флаги), а вот придут ли за ними другие?

Любовь ЧУЦКОВА

НА СНИМКЕ: глава КФХ Нина Карпенко.