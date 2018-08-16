Выявлены нарушения

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан, законностью правовых актов Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Прокуратуры Краснодарского края Нурдин Пшипий ответил на вопросы газеты, касающиеся реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

— Каким образом органами прокуратуры края осуществляется защита прав граждан при выполнении мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах? Много ли нарушений выявлено в данной сфере?

— Вопросы формирования и реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов находятся на особом контроле прокуратуры края. По результатам проведенных в 2017 году проверок в указанной сфере выявлено более 570 нарушений, в целях устранения которых на противоречащие закону правовые акты принесено одиннадцать протестов, внесено свыше 250 представлений. По результатам рассмотрения направленных в органы предварительного расследования материалов проверок возбуждено четыре уголовных дела.

В истекшем периоде 2018 года в данной сфере правоотношений уже выявлено свыше четырехсот нарушений, с целью устранения которых внесено более ста представлений, опротестовано 45 правовых актов, в суды направлено десять исковых заявлений, семь лиц предостережено о недопустимости нарушения закона. По инициативе органов прокуратуры возбуждено пять уголовных дел, которые находятся в стадии предварительного расследования.

Меры реагирования в связи с нарушением законодательства в указанной сфере принимаются как территориальными прокурорами, так и аппаратом прокуратуры края. В частности, прокуратурой края на системной основе дается оценка деятельности уполномоченных органов: Министерства топливно-энергетического комплекса Краснодарского края, Государственной жилищной инспекции края, НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (региональный оператор).

— Имеются ли факты недобросовестных действий со стороны подрядных организаций, выполняющих работы по капитальному ремонту?

— К сожалению, такого рода факты не исключены. В случае их выявления органами прокуратуры края принимаются меры реагирования, в том числе по судебному понуждению недобросовестных подрядчиков к устранению допущенных нарушений.

Так, проведенной Прокуратурой Приморско-Ахтарского района проверкой установлено, что между региональным оператором и осуществляющей деятельность на территории района подрядной организацией заключен договор на выполнение в период с сентября по октябрь 2017 года работ по капитальному ремонту крыш трех многоквартирных домов. При этом в отношении двух многоквартирных домов соответствующие работы были начаты лишь в ноябре 2017 года. В связи с несвоевременным началом работ по капитальному ремонту кровли и некачественным их проведением возникли протечки кровли, в результате проливных дождей затоплено 33 квартиры.

По данному факту прокурором района в суд направлено заявление о возмещении подрядчиком ущерба, причиненного некачественным и несвоевременным капитальным ремонтом многоквартирных домов. В настоящее время гражданское дело находится в производстве суда.

— Выявлялись ли случаи хищения денежных средств, собранных в целях проведения капитального ремонта?

— Вопросы правомерности расходования денежных средств собственников помещений в многоквартирных домах, уплаченных в качестве взносов на капитальный ремонт, являются предметом особого внимания при организации надзорной деятельности.

Например, проведенной Прокуратурой Кавказского района проверкой установлено, что председателем товарищества собственников жилья производилась подмена выставляемых региональным оператором счетов на оплату капитального ремонта на квитанции, в которых в качестве получателя платежа указаны банковские реквизиты товарищества. По инициативе прокуратуры района СО ОМВД России по Кавказскому району в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, которое направлено для рассмотрения в суд.

Также по материалам проверки прокуратуры района Кропоткинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по краю в отношении руководителя подрядной организации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ в связи с получением денежных средств за выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного в г. Кропоткине, при фактическом их выполнении в заведомо меньшем объеме, чем предусмотрено сметной документацией.

— Являются ли обязательными для оплаты выставляемые собственникам счета за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах?

— Согласно положениями ч. 3 ст. 170 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта: перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете; перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора.

При этом собственники помещений, в том числе формирующие фонд капитального ремонта на специальных счетах, обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Исключение составляют собственники помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, при принятии уполномоченным органом решения об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также в ряде иных случаев, прямо предусмотренных Жилищным кодексом РФ.