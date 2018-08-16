Философия дивана в вопросах и ответах

Как выбрать «друга», с которым проводишь лучшие минуты жизни?

Летом мы делаем косметический ремонт и обновляем интерьер, краеугольный камень которого — диван: на нем мы собираемся всей семьей, принимаем гостей, отдыхаем, расслабляемся или даже спим — в общем, релаксируем. Как безошибочно подобрать его, чтобы потом не было мучительно больно за напрасно потраченные рубли и время? Прислушаемся к советам Константина Киселева — коммерческого директора краснодарской мебельной фабрики «Ангажемент», одного из лидеров отечественного рынка, многократного дипломанта профильных выставок.

С чего начать выбор?

Четко сформулировать, для чего вам нужен диван и кто будет им пользоваться,— именно об этом вас спросят продавцы-консультанты мебельной фабрики «Ангажемент», блестяще ориентирующиеся в ассортименте фабрики. Важно всё! Какова площадь комнаты, где будет стоять диван, нужно ли владельцу место для хранения, как часто и кем используется механизм трансформации, есть ли домашние животные и пр.: в маленьком пространстве большому дивану тесно, любителям котиков нужна мебель с обивкой из особо прочных тканей и т. д. Модульные конструкции диванов «Ангажемент» позволяют сконфигурировать мебель именно под ваше жилище, не говоря уже о выборе ткани и цвета обивки.

Разве наша мебель лучше импортной?

Да, если речь идет о фабрике «Ангажемент», наша мебель во многом лучше импортной. С началом процесса импортозамещения отечественные производители быстро и успешно заняли свободную нишу благодаря высокому качеству и функциональности своей продукции по доступной цене.

И чем же она лучше?

Во-первых, у мебельной фабрики «Ангажемент» свое конструкторское бюро: каждый диван фабрики — авторская разработка десяти его специалистов по пошиву, дизайну, тканям и пр., они внимательно следят за последними тенденциями мебельной моды.

Во-вторых, цеха фабрики оснащены высокотехнологичным оборудованием: спинки и подушки диванов простегивает южнокорейская машина Machine Tech МТО-3000МВ, красивую строчку обеспечивают «немцы» Durkopp Adler, плитные материалы кроят, кромят и присаживают программируемые немецкие станки Altendorf и Weeke, металлокаркасы используются франко-бельгийской компании Sedac-Meral.

Всё это помогает фабрике «Ангажемент» выпускать коллекции мебели, у которых нет конкурентов на рынке: ближайшие аналоги, в том числе импортные, стоят в полтора — два раза дороже.

Кстати

Внедрением системы управления качеством современных мировых стандартов JiT («точно вовремя»), TPS («бережливое производство») и эффективностью конвейерного производства на фабрике «Ангажемент» в течение нескольких лет занимались специалисты немецкой консалтинговой компании proLean Consulting — партнера таких гигантов, как концерны BMW, Merсedes, «НЭВЗ», «Лемакс». Служба качества фабрики контролирует все этапы: от качества материалов и комплектующих в начале конвейера, ровности шва и сборки до внешнего вида изделия на выходе.

Так каким же должен быть диван для большой семьи?

Это модель Guinness коллекции Classico: она прекрасно вписывается как в классический, так и в современный интерьер благодаря плавным формам и безупречной строчке, а искусственная замша делает ее удобной в уходе. Блоки независимых пружин, пенополиуретан и нерастягивающийся материал ForPlitt по всей площади сиденья и спального места образуют полноценный матрас для здорового сна. Внутри подушек — синтепух, по характеристикам превосходящий натуральный пух. Ламинированный короб для белья под оттоманкой объемом более 120 литров выдерживает до 130 кг, а ПВХ-обтекатели защищают его содержимое от контакта с механизмом подъема.

А что посоветуете молодежи?

Модель Francesco Elion коллекции Francesco: компактная, но эргономичная, с красивой стежкой и необычными высокими подлокотниками из двух частей. Мягкая съемная подушка, сидящая под углом 45 градусов, обеспечивает удобство посадки. Внутри дивана — блок независимых пружин, несколько слоев материала ForPlitt и синтепух. За трансформацию спального места отвечает надежный подъемно-выкатной механизм Force с усиленным металлокаркасом. Под оттоманкой и креслом есть вместительные короба для хранения из ламинированной плиты. Ножки дивана — из натурального бука, их цвет можно выбирать.

Меня сложно удивить: у вас есть диван для меня?

Да, это модель Bruno коллекции Moderno: диванный hi-end для домашнего кинотеатра или lounge-зоны, обитый итальянской органически обработанной кожей толщиной 1,4 мм с природной фактурой и запасом прочности в 500 тысяч циклов истираний, что в 84 раза выше стандарта! Внутри него, как в автомобильных сиденьях, латексный полиуретан со сложной системой сот: он не теряет формы и ортопедическим «облаком» поддерживает спину и колени сидящего, а также обладает «памятью» формы. Внутри дивана — электрический механизм трансформации кресел-реклайнеров американской марки Hickory Springs, акустическая система и встроенный сабвуфер Techno Stereo BooF, к которому через USB-порт или Вluetooth можно подключить любое устройство.

К слову

Модульный диван Bruno — разработка собственного конструкторского бюро фабрики «Ангажемент» — удостоен диплома лауреата смотра образцов мебели на XXIX Международной выставке «Мебель, фурнитура и обивочные материалы-2017» в Москве, проходившей под патронажем Министерства промышленности РФ.

Как долго ждать свой диван?

Вы не поверите, но от восьми до четырнадцати календарных дней потребуется конвейеру фабрики «Ангажемент» на изготовление качественного дивана в любой комплектации по индивидуальному заказу. Такой короткий срок изготовления обеспечивает глубокая автоматизация производства и механизм управления качеством, которые являются преимуществом мебельной фабрики «Ангажемент» перед другими производителями мягкой мебели.

Сервис есть?

Конечно. Ваш диван привезет, поднимет и установит сервисная бригада фабрики «Ангажемент». Помимо бесплатного гарантийного сервиса у компании есть и постгарантийное обслуживание.

Недавно компания обзванивала своих клиентов, пользующихся мебелью «Ангажемент» 36 месяцев и более (такие акции она проводит регулярно), чтобы предложить бесплатное сервисное обслуживание: мастера протягивали крепления мебели, смазывали и регулировали механизмы трансформации и пр., а попутно опрашивали покупателей, довольны ли они качеством мебели. Как показала практика, диваны «Ангажемент» после трех и более лет эксплуатации «чувствуют» себя очень хорошо, а их владельцы и следующую покупку планируют именно в этой сети.

Где посмотреть-пощупать мебель?

В июне этого года в Краснодаре (ул. Сормовская, 3/2) при мебельной фабрике «Ангажемент» открылся фирменный флагманский салон нового формата — один из семи магазинов этого типа в стране — площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, где представлено свыше 130 моделей диванов и все новинки фабрики. Также есть дисконт-центр, где можно купить мебель предыдущих коллекций по сниженной цене. Здесь же в экспертной зоне тестируются новинки фабрики «Ангажемент»: новые модели дорабатываются в соответствии с запросами покупателей и через считанные недели в улучшенном варианте возвращаются в магазины.

Справка «Кубани сегодня»

Мебельная фабрика «Ангажемент» работает с 1999 года. С момента запуска производства диванов и кресел собственной разработки специализация компании — качественная и при этом недорогая мебель. Сегодня «Ангажемент» — один из крупнейших производителей мягкой мебели в ЮФО с собственными производственными площадями в 20 тысяч квадратных метров, оснащенными современным конвейерным оборудованием зарубежного производства, где работает профессионально обученный персонал. В 2008 году мебельная фабрика «Ангажемент» стала победителем краевого конкурса «Лидер экономики Кубани».

Цифры и факты

— Более пятидесяти фирменных магазинов в разных регионах России — от Калининграда до Владивостока насчитывает розничная сеть мебельной фабрики «Ангажемент», не считая дилеров и оптовых продавцов компании: ежемесячно в стране открывается четыре-пять новых фирменных салонов мебели этого бренда.

— Более 130 моделей диванов: прямых, угловых, модульных, с тканевой или кожаной обивкой — таков ассортимент продукции мебельной фабрики «Ангажемент». Только в 2016—2017 гг. он пополнился четырьмя новыми коллекциями из 22 моделей диванов. Этой осенью в салонах «Ангажемент» планируется появление еще четырех-пяти новых моделей.

От первого лица

Константин Киселев, коммерческий директор фабрики диванов «Ангажемент»:

— Каждая модель наших диванов развивает философию мебельной фабрики «Ангажемент» — она заключается в двух уникальных для рынка приоритетах компании. Первый — возможность выбора среди модульных коллекций мягкой мебели именно того функционала, который необходим покупателю с учетом размеров комнаты, ее дизайна, стиля и пр. Второй приоритет определяется тем, что «Ангажемент» не только продает высококачественную мягкую мебель, но и в первую очередь сам производит ее, отсюда ощутимая и приятная разница в цене продукции в сравнении с другими магазинами.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото Константина СЕМЕНЦА