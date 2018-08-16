ЖСК для многодетных: положительная практика и проблемы реализации госпрограмм

Межрегиональная ассоциация «Центр развития института семьи» провела в Краснодаре круглый стол на тему «Современные возможности улучшения жилищных условий многодетных семей в Краснодарском крае. Положительная практика и проблемы реализации государственных программ в субъектах РФ. Создание жилищно-строительного кооператива многодетных семей».

На мероприятии присутствовали президент Межрегиональной ассоциации «Центр развития института семьи» Любовь Прошкина, руководитель обособленного подразделения Ассоциации «ЦРИС» в Краснодарском крае Евгений Олейник, заместитель руководителя Департамента строительства Краснодарского края Виталий Видинеев, начальник отдела обеспечения жилищных прав отдельных категорий граждан Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Андрей Аксенов, заместитель начальника отдела по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях администрации города Краснодара Денис Рудаков, заместитель председателя правления ЖСК «Оазис» Артем Степовой и другие.

Выступившая с основным докладом Любовь Прошкина рассказала о реализации прав многодетных семей по улучшению жилищных условий в рамках действующего законодательства.

Согласно региональным законам субъектов Российской Федерации семья, воспитывающая трех и более детей, может на безвозмездной основе получить участок земли, находящийся в государственной или муниципальной собственности, и построить на этом участке дом для проживания. Размеры земельных участков, их местонахождение и условия получения также регламентируются местными законами. Но многодетные семьи далеко не все могут позволить себе строительство индивидуального жилого дома даже на предоставленном безвозмездно государством земельном участке по причине отсутствия государственной поддержки при строительстве дома. Да и участки эти, ни для кого не секрет, как правило, лишены всех коммуникаций.

Поэтому сейчас становятся востребованными так называемые жилищно-строительные кооперативы, одной из главных задач которых является объединение граждан, имеющих статус многодетных семей. Десять лет назад вступил в силу Федеральный закон №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». Кстати, на сегодняшний день вступить в ЖСК с целью получения земельного участка для строительства индивидуального жилого дома могут также ученые, врачи, учителя и работники культуры.

В чем суть? Многодетные семьи объединяются в жилищно-строительный кооператив, в паевой фонд которого семьи вносят предоставленные им бесплатно (в порядке статьи 28 Земельного кодекса РФ) земельные участки. Объединив участки, ЖСК строит либо малоэтажные, либо многоквартирные дома. По завершении строительства каждая многодетная семья получает в итоге в собственность либо квартиру, либо дом. Но этот механизм имеет ряд ограничений. Например, членами ЖСК могут быть только граждане, включенные в соответствующий перечень категорий; земельный участок передается в собственность членам ЖСК только после завершения строительства; один пайщик может владеть только одним паем и другие.

Но в итоге участники таких кооперативов получают жилье по цене значительно ниже рыночной за счет экономии на стоимости земельного участка. Экономия может составлять до шестидесяти процентов! Также члены кооператива самостоятельно смогут выбирать тип застройки и проект. Кроме того, члены кооператива вправе самостоятельно выбирать подрядную организацию и контролировать ход строительства.

— Положительная практика Новосибирской области, которую я представляю, в части реализации прав граждан по улучшению жилищных условий путем включения в списки граждан, имеющих право стать членами ЖСК, вызвала интерес и у граждан, проживающих на территории Краснодарского края,— сказала Любовь Прошкина. — В Новосибирске в течение двух лет многодетные семьи объединились уже в семь жилищно-строительных кооперативов.

В июне прошлого года при активной поддержке правительства Новосибирской области и Ассоциации «Центр развития института семьи» ЖСК «Новый», состоящий из граждан, имеющих трех и более детей, и работников бюджетной сферы, получил по договору безвозмездного срочного пользования земельный участок площадью более двадцати гектаров для строительства индивидуальных жилых домов от АО «ДОМ.РФ» (ранее АО «АИЖК»). В настоящее время успешно идет его освоение, и в ближайшее время на берегу Бердского залива поселятся 119 семей. А 13 июня этого года ЖСК «Бердский залив» получил земельный участок от АО «ДОМ.РФ» с целью строительства 32 жилых домов.

По словам Любови Прошкиной, по примеру Новосибирской области такого рода ЖСК многодетных семей в декабре прошлого года создан в Санкт-Петербурге. Также в этом году зарегистрирован ЖСК многодетных семей в Красноярском крае и Свердловской области. Идет регистрация ЖСК в Московской, Тюменской областях и Алтайском крае. АО «ДОМ.РФ» оказало безвозмездную финансовую помощь ЖСК «Остров» в Приморском крае. Средства в размере 820 миллионов рублей использованы на обеспечение поселка инженерной и транспортной инфраструктурой. Но есть одно но.

— Фактически включение граждан в списки в некоторых регионах выявило ряд проблем в рабочем процессе в момент подачи заявлений, не говоря уже о порядке и принятии решений рассмотренных заявлений,— сказала Любовь Прошкина. — В определенных регионах граждане до сих пор не могут включиться в списки на получение земельного участка под строительство дома путем включения в ЖСК по причине отсутствия региональных нормативных правовых актов, регламентирующих правила формирования указанных списков.

Один из таких регионов, к сожалению, Краснодарский край. По словам руководителя обособленного подразделения Ассоциации «ЦРИС» в Краснодарском крае Евгения Олейника, в крае утвержден Закон Краснодарского края от 23.04.2013 №2704-КЗ «О содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путем привлечения их к участию в жилищно-строительных кооперативах на территории Краснодарского края», где четко регламентированы действия гражданина при подаче пакета документов, а также уполномочен орган исполнительной власти края, осуществляющий реализацию государственной политики в сфере ЖКХ, по утверждению представленных органами местного самоуправления списков.

— Но граждане, проживающие в крае, столкнулись с проблемой,— сказал Евгений Олейник. — В соответствии с пунктом 2 статьи 2 вышеупомянутого закона граждане РФ, являющиеся родителями в семье, имеющей трех и более детей, проживающие на территории края, имеют право на включение в список при наличии оснований, указанных в пункте 8 Перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены ЖСК.

Согласно этому перечню у гражданина должен отсутствовать земельный участок, предоставленный органами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, учитывается общий стаж работы (если мы говорим, допустим, о работниках бюджетной сферы) и некоторые другие факторы. В этом перечне есть также пункт, в котором прописано, что «гражданин должен быть принят на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий». Но в этом же пункте далее указано: «В случае подачи в фонд ходатайств, которые предусмотрены частью 6,1 статьи 11 этого федерального закона и в которых содержатся сведения о предполагаемых для передачи кооперативам земельных участках, основание, указанное в настоящем подпункте, не применяется»!

Следовательно, при поступлении заявлений о включении в списки основание, указанное в постановлении правительства РФ №108 («гражданин принят на учет в качестве нуждающегося…»), не является одним из необходимых условий. Всё понятно. Но почему же тогда заявления отказываются принимать?

Вот пример. В Краснодаре в 2014 году создан и успешно реализуется проект ЖСК «Оазис» по строительству 166 объектов индивидуальных жилых домов для профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного аграрного университета на земельном массиве, предоставленном в безвозмездное пользование федеральным Фондом содействия развитию жилищного строительства и расположенном в станице Елизаветинской, в учхозе «Кубань».

Получив информацию от председателя правления ЖСК «Оазис» Я. Ильченко о наличие свободных мест, многодетная семья Яшиных (фамилия изменена) обратилась в Управление жилищной политики администрации города Краснодара за информацией о возможности включения в списки граждан, имеющих право быть членами ЖСК. Но на приеме специалисты категорически отрицали реализацию права на улучшение жилищных условий в такой форме.

В связи с противоречивой информацией многодетные семьи обратились в Ассоциацию «ЦРИС» с целью оказания содействия в решении сложившейся ситуации. В декабре прошлого года специалисты Ассоциации «ЦРИС», приехав в Краснодар, столкнулись со следующими проблемами. Во-первых, в Управлении по жилищным вопросам администрации города в приеме заявлений отказали с формулировкой об отсутствии полномочий по данному вопросу. Обращения граждан пересылались из одного управления в другое. Предлагали обратиться с заявлением в МФЦ, причем необходимо было убедить администрацию МФЦ в том, что в перечень услуг прием такого рода заявлений входит.

В итоге у семьи Яшиных в декабре пошлого года отдел по работе с обращениями граждан и организаций администрации города Краснодара заявление о включении в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены ЖСК, приняли. Рассмотрели. И 2 марта этого года постановлением заместителя главы Краснодара А. В. Власенко о включении в списки отказали, ссылаясь на то, что они «не состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий».

— Для принятия своевременных и эффективных решений по реализации ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» наша ассоциация и проводит подобные круглые столы,— отметила Любовь Прошкина. — Например, в октябре прошлого года был проведен круглый стол с актуальной повесткой дня — об отсутствии региональных актов, регламентирующих правила формирования списков, 7 июня этого года был принят закон при личной поддержке губернатора Челябинской области. Благодаря круглому столу решился вопрос и в Омской области. В сентябре 2017 года был принят региональный нормативно-правовой акт, проект которого находился на утверждении с весны 2015 года!

P. S. По итогу проведения мероприятия материалы в виде резолюции круглого стола и обращения ЖСК «Оазис» о направлении ходатайства были направлены в соответствующие органы государственной власти, в компетенцию которых входит решение данных вопросов.

Людмила ДМИТРИЕВА