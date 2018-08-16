Продолжая традиции Динамовского движения

В Краснодарском крае с 1937 года реализует уставные задачи региональная организация Общества «Динамо», претерпевшая множество изменений в своем наименовании, но не изменившая своим целям и направлениям работы. С момента создания на Кубани Краснодарского краевого совета «Динамо» основным направлением его деятельности было развитие спорта как наиболее важной составляющей развития общества и здоровья нации.

С учетом рекомендаций Ф. Э. Дзержинского обществом развивались многие спортивные виды, в том числе и технические, но приоритет отдавался таким, как борьба, тяжелая и легкая атлетика, плавание, велосипедный спорт, конный спорт, фехтование и спортивные игры. Особое внимание уделялось стрелковому спорту. Создавались спортивные кружки и секции. Деятельность динамовской организации традиционно приносила результаты в копилку высших достижений страны на спортивной арене.

Динамовцы Кубани на протяжении многих лет становились неизменными участниками всех крупнейших соревнований на первенствах РСФСР, СССР, чемпионатах Европы и мира и Олимпийских играх.

В девяностые годы ХХ века, несмотря на экономические трудности, крайсовет «Динамо» по-прежнему проводил на достойном организационном уровне физкультурно-массовую и спортивную работу, а динамовцы Кубани показывали спортивные результаты высокого уровня.

Двадцать пятого июня 2015 года на очередной XX Отчетно-выборной конференции председателем Краснодарской краевой организации Общества «Динамо» был избран генерал-лейтенант Игорь Сергеевич Колосов, начальник Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, продолживший традиции динамовского движения и впервые в истории организации обративший внимание на стремительно развивающиеся в Краснодарском крае такие виды спорта, как мотокросс и стрельба из лука.

В ряды «Динамо» в 2017 году была принята Федерация мотоциклетного спорта Краснодарского края. Членами Общества «Динамо» стали тренер спортивной команды по мотокроссу Краснодарского края Владимир Иосифович Михайлов и тренируемые им спортсмены.

Наличие на территории Краснодарского края одной из самых лучших российских трасс для мотокросса в спортивно-техническом комплексе Всероссийского детского центра «Орленок», зрелищность мотоциклетного спорта, результаты аналитического исследования состояния и развития мотоспорта в России и Краснодарском крае, а также богатый опыт мотокроссменов СССР и неувядающая народная любовь и уважение к «реву мотоциклетных двигателей» способствовали принятому решению развивать мотокросс на Кубани.

Инициатива вступления в «динамовскую семью» Федерации мотоспорта Краснодарского края принадлежала председателю Краснодарской краевой организации Общества «Динамо» И. С. Колосову и президенту Федерации мотоциклетного спорта России А. В. Джеусу, положительно оценившим желание стать под «динамовские знамена» мотокроссменов Краснодарского края.

— «Динамо» — одна из старейших спортивных организаций, которая всегда нацеливала своих членов на повышение обороноспособности нашей страны. Считаю, что мотоциклетный спорт является мощнейшим элементом подготовки будущих защитников Отечества. Мы очень ценим сотрудничество с «Динамо». По мере совместной работы будут расширяться и перспективы нашего партнерства. Это поддержка технических центров подготовки спортсменов, молодых гонщиков, важных и значимых соревнований и др. Мы вместе будем заниматься популяризацией мотоциклетного спорта среди подрастающего поколения,— выразил свое отношение к совместной деятельности А. В. Джеус.

Активное участие руководства Краснодарской краевой организации Общества «Динамо» в жизни спортсменов не заставило ждать результатов. В 2017 году были поставлены достаточно амбициозные задачи по достижению высших спортивных результатов, которые были успешно выполнены.

Евгений Михайлов принял участие в чемпионате мира, проведенном в июне 2017 года, а в составе сборной команды России завоевал право на участие в командном чемпионате мира в Англии в октябре 2017 года.

Алексей Орлов завоевал право на участие в финале Европейского первенства по мотокроссу в классе 85 куб. см и в мировом первенстве по мотокроссу.

До приобретения официального статуса динамовских спортсменов молодые звезды краснодарского мотокросса являлись по сути энтузиастами своего вида спорта и с большим трудом обеспечивали тренировочный процесс и свое участие в спортивных состязаниях. Трудности прежде всего были связаны с нехваткой времени и средств для осуществления профессиональной деятельности по популяризации мотоциклетного спорта в Краснодарском крае, необходимостью постоянно содержать мотоциклы в надлежащем состоянии, а также совмещать тренировочный процесс с реалиями жизни, учебой и бытом спортсменов.

После вступления в «динамовскую семью» и ряда публикаций в ведомственном издании Общества «Динамо», на специализированных сайтах общества на мотокросс в Краснодарском крае обратили внимание органы власти и управления. В 2017 году на заседании президиума краевого совета «Динамо» в г. Краснодаре администрацией Краснодарского края динамовцам — членам сборной России Алексею Орлову и Евгению Михайлову были вручены новые кроссовые мотоциклы Husqvarna. Спортсменов поощрили за их высокие спортивные результаты и популяризацию спорта в Краснодарском крае, в России и за рубежом.

Тридцатого апреля и 1 мая 2018 года в Туапсинском районе Краснодарского края на трассе спортивно-технического комплекса Всероссийского детского центра «Орленок» проведен очередной — шестой этап чемпионата мира по мотокроссу (FIM MXGP & MX2 Motocross World Championship) и этап чемпионата Европы по мотокроссу (European Championships EMX 250 and EMX 300) с участием лучших гонщиков из 28 стран мира. В качестве специального гостя на чемпионате присутствовал губернатор Краснодарского края В. И. Кондратьев.

В 2018 году динамовские спортсмены продолжили добиваться значимых результатов: Евгений Михайлов в настоящее время занимает второе место по итогам трех этапов чемпионата Европы (EMX Open). Алексей Орлов, проехав этап в финале чемпионата Европы, находится на втором месте в общем зачете. Даниил Кесов — в финале чемпионата Европы, находится на восьмом месте.

Динамовским спортсменам в этом году предстоит принять участие в следующих состязаниях: этапы чемпионата Европы в Хорватии, Сербии, Латвии, Польше, в финале чемпионата Европы в Чехии; в финале чемпионата России и престижном международном турнире «Трофей Наций MXoN» в США.

Положительные результаты участия Общества «Динамо» достигнуты также в развитии и популяризации олимпийского вида спорта — стрельбы из лука.

Созданная в 2006 году организацией «Родители против наркомании» Федерация стрельбы из лука г. Новороссийска в состав Краснодарской краевой организации Общества «Динамо» была принята в 2016 году. Членами Общества «Динамо» стал тренерский состав федерации и спортсмены.

С момента принятия лучниками из г. Новороссийска достигаются значительные положительные результаты.

Молодые динамовцы с первого взгляда — обычные учащиеся Краснодарского края, но их титулы говорят сами за себя и об их устремлениях и перспективах:

— Алексей Дубинец, 1999 года рождения,— мастер спорта России, серебряный призер всероссийских соревнований «Надежды России», с ноября 2017 года член сборной команды России на 2018 год;

— Полина Цицилина, 2001 года рождения,— мастер спорта России, победитель всероссийских соревнований «Надежды России» — декабрь 2016 года, член сборной России в 2017 году, победитель Кубка мира (январь 2018 года, г. Ним, Франция) в программе «Блочный лук юниорки» (Classement tournoi sekondaire), серебряный призер первенства России 2018 года (г. Алушта), кандидат в члены сборной команды России на 2019 год, капитан команды новороссийских лучников;

— Полина Крикунова, 2003 года рождения,— мастер спорта России, бронзовый призер первенства России 2018 года (г. Алушта), кандидат в члены сборной команды России на 2019 год.

В 2018 году спортсменам-динамовцам предстоит принять участие в первенстве и чемпионате России (г. Ульяновск, г. Уфа), выступить на международных стартах: в клубном чемпионате Европы в Испании, Белоруссии и Грузии.

В федерации наравне со здоровыми спортсменами занимаются и спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата: Евгений Худайбердиев, 2002 года рождения, воспитанник детского дома, лишился ноги в детстве, попав под поезд, занимается стрельбой из лука с 2016 года. Победитель первенства Краснодарского края в командном зачете, представлял сборную Краснодарского края в летней Спартакиаде учащихся России в 2017 году (Таганрог). Кандидат в мастера спорта России.

С 2018 года тренерский состав планирует участие Евгения в международных соревнованиях по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Совместная деятельность федерации и Краснодарской краевой организации Общества «Динамо»: информационное взаимодействие, методическая и практическая помощь способствуют развитию стрельбы из лука, продвижению положительного примера спортивных достижений динамовских лучников, развитию материально-технической базы спортсменов. В Новороссийске с участием органов муниципальной власти начато строительство многофункционального комплекса для стрельбы из лука, состоящего из зала для стрельбы в зимнее время и летнего поля. Обеспечено взаимодействие первичных организаций «Динамо» и федерации при выезде спортсменов на международные соревнования. Применяются инновационные методы тренировок, основанные на научном опыте и практике. Поддерживается общеобразовательный уровень тренирующихся юношей и девушек.

На сегодняшний день в федерации работает квалифицированный тренерский состав:

— Татьяна Николаевна Бутунова — заслуженный тренер России, имеет государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» и награды краевого уровня, входит в тренерский состав сборной команды России;

— Олег Игоревич Шестаков — заслуженный мастер спорта России, имеет государственную награду — орден Дружбы и награды краевого уровня; является действующим спортсменом;

— Николай Дмитриевич Бутунов — мастер спорта России, неоднократный призер Первенств России по стрельбе из лука, является действующим спортсменом.

Тренеры федерации, осуществляя научную деятельность на базе Краснодарского государственного университета физической культуры и спорта, внедряют на своих занятиях инновационные методы тренировки.

— Научный подход капитально меняет взгляд на человеческий организм и его возможности. Знания о биоритмах человека стали открытием. На тренингах учимся ими управлять. Если мозг настроен, им деваться некуда — они меняются. Те знания, которые нам здесь даются, не даст ни одна школа,— говорит Алексей Дубинец.

— Стрельба — это что-то! Помимо того, что мы учимся попадать в цель, мы много «работаем головой»: разбираемся, как работает наш организм, углубленно изучаем технические приемы. Вы знаете, что такое альфа-состояние? А это ритмы мозга, при которых высшая нервная деятельность человека достигает своих высот. Вот где победа зарыта! Прямо раскладываем технику на «винтики и болтики», а свои действия — по долям секунды. А еще в спортшколе разбираем художественные произведения и пишем рефераты. В гимназии мы сейчас проходим Фонвизина, Есенина и Толстого, а «на стрельбе» разбираем «Преступление и наказание». Пишем рефераты, потому что стрелок — это не тот, кто стреляет из лука, а тот, кто в этом мире видит свою цель!

Конечно, поначалу было трудно. Занятия начались не с лука и стрел, а с резинки, которую я научилась натягивать, разрабатывая мышцы плечевого пояса. Сейчас я выжимаю до 14 килограммов, укрепилась осанка. Но эта постепенность меня только подзадоривала. Стрельба из лука — это не то, что кажется изначально. Это целый мир,— говорит Полина Крикунова.

В течение последних лет Краснодарская организация «Динамо» под руководством председателя И. С. Колосова путем комплексного внедрения ранее не применявшихся в развитии спорта на Кубани методов реализует основные уставные цели общества. Применяемые методы взаимодействия, а также индивидуальный подход к освещению в СМИ и интернет-ресурсах результатов спортсменов дали новый толчок к развитию на Кубани относительно молодых видов спорта — мотокросса и стрельбы из лука. Обеспеченная методической и практической помощью общества взаимосвязь спортивных федераций с органами власти Краснодарского края и муниципальных образований уже сейчас дает положительные результаты в формировании и развитии интереса к спорту среди молодежи, в создании дополнительных возможностей для участия кубанских школьников в спортивных секциях, формируемых под сине-белым флагом «Динамо».

Отдел развития физкультуры и спорта Краснодарской краевой организации Общества «Динамо»