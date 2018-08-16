Кущевка: уголовные дела новые — вопросы старые

Резонансное противостояние между экономически обессиленным ОАО «Маяк» и владеющим его активами ООО «Агрокомплекс Кущевский» тянется в многострадальном районе уже два года.

Этой проблеме в нашей газете посвящено немало публикаций. Практически с самого начала конфликта мы освещаем данную тему в надежде привлечь внимание компетентных органов к ситуации. И положительные сдвиги есть, пусть и не такие большие, как можно было бы ожидать. По многочисленным мнениям участников процесса и наших читателей, вопрос давно бы канул в историю, будь правоохранительные органы расторопней и принципиальней в наведении порядка, а в Кущевском районе наконец-то воцарился бы мир.

След из прошлого

Спор хозяйствующих субъектов — так с юридической точки зрения можно было бы определить конфликт между ОАО «Маяк» и ООО «Агрокомплекс Кущевский». Однако бытует и иное мнение: имеет место рейдерский захват. В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное сразу по двум статьям УК РФ (ч. 2 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ч. 7 ст. 159 «Мошенничество») в отношении Федора Стрельцова — единственного учредителя «Агрокомплекса Кущевский», более известного в районе по прозвищу Федя Обнал, и его приближенных.

Следствие установило, что в 2014—2016 гг. несколько лиц, вероятно, не без участия Стрельцова совершили действия по выводу активов АО «Маяк» на ООО «Агрокомплекс Кущевский» в размере более 400 млн рублей. В настоящее время Стрельцова ищут через Интерпол, бывший директор ОАО «Маяк» В. В. Кошенок находится под стражей, бывший директор ООО «Агрокомплекс Кущевский» Г. А. Копыт — под домашним арестом. А против нынешнего генерального директора «Агрокомплекса Кущевский» Геннадия Родионова на днях возбуждено уголовное дело по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации», но об этом чуть позже.

О Федоре Стрельцове мы писали уже не раз. И не только мы. До уголовного дела и последующего бегства за рубеж Федор Евгеньевич вел очень активную работу в информационном пространстве. В публикациях, где Федор выступал в роли комментатора, он мог показаться эдаким рыцарем в сияющих доспехах, который стоит на страже интересов владельцев земельных паев и противостоит мошенникам из «Маяка». Якобы специально для того, чтобы не допустить обмана людей, был создан «Агрокомплекс Кущевский», который вовремя заметил преступление и помог пресечь его.

Возымели ли свое действие те статьи и многочисленные посты в социальных сетях, сказать трудно. Но, очевидно, массированная и, по-видимому, дорогостоящая информационная атака помогла Федору Стрельцову немного подсушить репутацию, замоченную, по мнению кущевцев, дружбой и многолетним «деловым сотрудничеством» с бандой Цапков.

Обвинение Федора Стрельцова в том, что, благодаря многократно отработанной схеме, которая широко применялась Цапками, активы «Маяка» были переведены в пользу заинтересованных лиц, казалось, должно было расставить все точки над «и»: реализаторы схемы известны, за понесенные «Маяком» убытки следователь наложил арест на урожай, выращенный на полях, захваченных рейдерами. Определили предприятие, которое должно заниматься уборкой и вывозом арестованного урожая,— ООО «Импульс». Но торжества правосудия не произошло. Вмешались силы, объяснить появление которых в правовом государстве невозможно,— те, кому законное решение суда не указ.

Битва за урожай

В статье «Кто остановит криминал в Кущевке?», опубликованной в нашей газете на прошлой неделе, подробно рассказывалось, до какого градуса дошло противостояние. Чтобы не дать вывезти арестованное зерно с тока на новое место хранения, как предписано решением суда, на сторону «Агрокомплекса Кущевский» были призваны приезжие крепкие ребята из одной кавказской республики. Дело дошло до того, что они с опасностью для жизни водителей блокировали грузовики и высыпали арестованное зерно на землю, фактически уничтожая собственность, а с ней и государственные деньги в виде не поступивших от продажи зерна налогов. И всё это на глазах у местных полицейских, которые самоустранились от «спора хозяйствующих субъектов». Пассивная роль полиции тоже становилась темой публикаций и официальных запросов в адрес краевого руководства МВД России. Ни реакции на краевом уровне, ни повышения активности местных стражей правопорядка замечено не было. Странная и пагубная позиция невмешательства полицейских едва не привела к физическим столкновениям между приезжими частными бойцами и охранниками ООО «Импульс». Лишь вмешательство ОМОНа остудило горячие головы из «Агрокомплекса Кущевский» и позволило исполнить решение суда.

После этих событий произошел еще один поворот сюжета. Руководившему осадой зернотока и снимавшему все незаконные действия своих подчиненных на видео Сергею Хмельницкому Кущевский районный суд дал 13 суток административного ареста за неуважение к суду, а затем добавил 15 суток за хулиганские действия.

И вот тут опять вступил тот самый медиаресурс. На новостных лентах пошли сообщения, мол, в Кущевском районе ни за что арестован известный правозащитник Сергей Хмельницкий. Фотографии «узника режима» запестрели в социальных сетях. В общем, всё пошло по накатанной дорожке: создать информационный фон, где Хмельницкий представлен невинной жертвой, привлечь внимание общественности и так далее.

Отбывая административное наказание, Хмельницкий мелькает в интернет-видеообращениях, рассказывая о том, как несправедливо он пострадал всего лишь за попытку сделать видеозапись в суде. Посты с тегом «Свободу Сергею Хмельницкому» набирают популярность в соцсетях.

Пора на нары?

Обратимся к фактам. Директор ООО «Агрокомплекс Кущевский» с 10 августа является фигурантом уголовного дела, о чем говорилось выше. Но попробуем разобраться в причинах и персоналиях данного события.

Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что поводом стал материал проверки по рапорту следователя по особо важным делам СУ СК РФ по Ростовской области. Оказалось, что 4 июля этого года в рамках уголовного дела по мошенничеству Федора Стрельцова и его приспешников был наложен арест на имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» в поселке Комсомольский Кущевского района. Там располагается зерноток, на который завезли арестованный урожай почти на 69 миллионов рублей. В тот же день действующий директор «Агрокомплекса Кущевский» в присутствии понятых был ознакомлен с этим решением, уведомлен об уголовной ответственности, если с арестованным имуществом что-то случится, и назначен ответственным хранителем.

Однако уже 5 июля, то есть на следующий день, появляется приказ директора Родионова о возложении обязанностей директора на Сергея Хмельницкого. А 8 июля арестованное зерно начали активно вывозить с тока в поселке Комсомольский. Выгребли всё подчистую. При этом полиция прекрасно знала о незаконности происходящего: работники «Маяка» и «Импульса» подали десятки заявлений о преступлении, но не сделала ничего, чтобы прекратить произвол и привлечь к ответственности виновных.

Вот такой правозащитник Сергей Хмельницкий, «безвинно пострадавший» от судебного произвола. Если же придерживаться логики, то, вероятно, Хмельницкий должен отвечать за наглое игнорирование законного решения суда вместе с Родионовым: вряд ли он не знал, что вывозимое зерно находится под арестом по уголовному делу. Но, где речь идет о Кущевском районе, там логика и закон, к сожалению, побеждают не всегда.

Например, почему ростовские следователи активно расследуют дело Стрельцова, выискивая новые и новые факты, а местные правоохранители — нет? Где организационные выводы по бездействию полиции, когда на протяжении месяца (!) группа непонятных граждан в открытую препятствовала исполнению судебного решения? Почему краевая прокуратура не держит на контроле это дело, ведь пострадали сотни кубанцев? Мы продолжаем искать ответы на эти вопросы.

Кстати

Шире круг

Когда статья готовилась к публикации, на некоторых новостных интернет-порталах появилась информация, что круг фигурантов по уголовному делу Федора Стрельцова и его приближенных может расшириться. В материалах открытых источников предполагается, что человеком, который мог бы много рассказать о деятельности Феди Обнала, является Андрей К. Во время расследования массового убийства в Кущевской этого человека в СМИ называли личным юристом Цапков. На скамье подсудимых личный юрист с бандитами не сидел, но впоследствии защищал интересы матери главаря банды в суде и фигурировал еще в нескольких эпизодах, касавшихся раздела имущества «империи» Цапков. Мы обязательно изучим новые обстоятельства и личности и расскажем о них нашим читателям.

Игорь ПРИЛУКИН

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