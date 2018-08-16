О ЖКХ привычнее писать критические материалы. Но тем ценнее положительные примеры предприятий, которые в этой сложнейшей отрасли находят возможность не только для собственного развития, но и для повышения качества своих услуг.

ОАО «Водоканал» на протяжении последних лет признается лучшим предприятием отрасли ЖКХ Абинского района, а на краевом уровне считается стабильной и надежной организацией.

Перед конторой ОАО «Водоканал» разбиты клумбы с цветами. Ни единого сорняка. Подметен тротуар и парковка. Мелочь? Возможно, но именно такие, на первый взгляд, незначительные вещи лучше всего говорят о предприятии. С принципов работы, позволяющих развиваться, модернизироваться и понижать тарифы, и начался наш разговор с генеральным директором ОАО «Водоканал» Андреем Пашковым.

— Принципы работы? Да ничего нового — честное отношение к делу,— говорит Андрей Анатольевич. — Вода — ресурс стратегический со всеми, так сказать, вытекающими. Ведь, если у нас что-то случается, об этом сразу узнают люди. И, естественно, они недовольны, когда из крана не течет вода. Вот чтобы вероятность таких ситуаций свести к минимуму, необходимо работать с пониманием того, что от твоих действий зависит комфорт сотен и тысяч людей. Об этом необходимо помнить постоянно.

— На днях были опубликованы результаты исследований качества питьевой воды в России. Наш край оказался в числе лидеров. А в Абинском районе люди пьют чистую воду?

— Конечно. Последние несколько лет мы плотно занимались улучшением качества воды. Для этих целей нами была приобретена и уже с успехом используется хлораторная установка «Электрохлор». В прошлом году мы ее купили за 1,4 миллиона рублей. Агрегат установлен на втором водозаборе и производит гипохлорит натрия из поваренной соли. Оттуда дезинфицирующее вещество развозится по остальным объектам на специально оборудованном автомобиле. Все водозаборы оснащены емкостями и насосами с дозаторами, посредством которых гипохлорит натрия подается непосредственно в воду. Данное вещество обладает замечательными дезинфицирующими свойствами, но при этом не имеет запаха и совершенно безопасно для организма человека. Нашу воду совершенно спокойно можно пить прямо из-под крана.

Хочу заметить, что и по вкусовым качествам абинская вода уникальна. Дело в том, что мы добываем ее из наших скважин, которые дают кристально чистую воду. И на всех этапах подачи мы следим, чтобы вкус и чистота не пострадали. Например, каждый час отбираются пробы, чтобы не допустить превышения необходимой концентрации обеззараживающего гипохлорита. Кроме того, у нас есть собственная лаборатория, которая полностью укомплектована необходимым оборудованием, и работают там высококвалифицированные специалисты. Кстати, наша Лаборатория питьевой воды месяц назад прошла государственную аккредитацию. Это гарантия, что она полностью отвечает всем современным требованиям.

— Качество воды — это безопасность и здоровье. Но не менее важна и бесперебойность подачи…

— Сейчас об этой проблеме мы говорим в прошедшем времени, но еще несколько лет назад она стояла очень остро. Изношенность сетей — общая беда для всего комплекса ЖКХ. Мы не исключение: ремонта или замены требует 70 процентов труб. У нас же всё еще усугубляется тем, что водопровод прокладывался давно и хаотично. Довольно много мест, где магистральные трубы находятся прямо в частных дворах и огородах. К слову, теперь наша перспектива в том, чтобы вынести все трубы с частных территорий и оптимизировать систему. Это большая и очень затратная работа, но сделать ее жизненно необходимо.

Что касается бесперебойности, то эту задачу мы решали не один год. Провели полную ревизию сетей, посмотрели, где их можно закольцевать, и так далее. Огромная работа, но результаты очевидны: потребителям вода подается круглые сутки.

Новые сети сразу делаются с существенным запасом мощности, чтобы обеспечить растущие потребности. Так, в связи с вводом в эксплуатацию водопроводной линии для обеспечения нового микрорайона в юго-западной части Абинска (ул. Сливовая, Грушевая, Абрикосовая), расположенной на возвышенной местности, в 2016 году был установлен подкачивающий насос К90/20. На насосной станции второго подъема установлены две накопительные емкости объемом 1500 и 500 кубов. На насосную станцию вода подается из девяти артезианских скважин с погружными насосами ЭЦВ. Все скважины имеют ограждение первого пояса зоны санитарной охраны и управляются дистанционно.

— Изношенность сетей, как вы отметили,— глобальная проблема. На краевом уровне ее решению уделяется большое внимание. Так, по указанию губернатора ежегодно должно обновляться пять процентов сетей. Абинский район выполняет данное требование?

— Да. Для людей, далеких от ЖКХ, пять процентов звучит как что-то незначительное. Но это очень непростая задача. Справиться с ней можно, только если будут работать все заинтересованные структуры: власть, коммунальщики, депутаты и так далее. В нашем районе есть понимание важности этой задачи, и в этом залог выполнения планов по обновлению сетей.

Немного конкретики. Система водоснабжения ОАО «Водоканал» обеспечивает централизованное холодное водоснабжение Абинска, поселков Ахтырский и Пролетарий, села Светлогорского и хутора Коробкина. Протяженность сетей — 386 километров. Ежегодно проводится ремонт 15—20 км водопроводных линий на сумму приблизительно 4,5—5,5 миллиона рублей. Согласно рабочей программе за счет собственных средств заменено пять километров труб. Еще один знаковый момент — ремонт высоконапорного коллектора на сумму 1,2 миллиона рублей. Эти деньги удалось привлечь благодаря администрации города Абинска, где прекрасно понимают важность развития системы ЖКХ.

— На фоне растущих цен за услуги ЖКХ вы выглядите «белой вороной». В этом году был снижен тариф за водоотведение. Как это удалось и за счет чего?

— В Абинске имеется центральная система бытовой канализации. Сточные воды по системе напорно-самотечных коллекторов и четырех насосных станций подаются на главную канализационно-насосную станцию, расположенную в северной части города. Общая протяженность коллекторов составляет около семидесяти километров. На головной канализационной насосной станции (ГКНС) установлено два насоса. От станции сточные воды по двум напорным трубопроводам подаются в приемную камеру существующих очистных сооружений. Сюда же принимаются и жидкие бытовые отходы, поставляемые ассенизационными машинами. Существующие очистные сооружения на полную биологическую очистку имеют производительность 6,5 тысячи кубов в сутки. Фактически же мы принимаем в три раза меньше. Дело в том, что в советское время станция строилась, как тогда было заведено, с большим запасом. Но при этом надо учесть, что наши очистные сооружения 1981 года выпуска к настоящему моменту морально и технически устарели. Нам срочно требовалась модернизация. И мы за нее взялись. Применение новых, энергосберегающих технологий позволило снизить тариф.

— А что конкретно сделано?

— Заменили кровлю здания очистных сооружений на сумму 800 тысяч рублей. В прошлом году капитально отремонтировали одну нитку очистных сооружений за 1,2 миллиона рублей. Сейчас ведутся работы на второй нитке. Здесь будет нами построен новый воздуховод, а из бюджета района уже выделена 1,6 миллиона рублей для приобретения современной и энергосберегающей установки — воздуходувки. Она необходима для воздушного барботажа сточных вод, без чего невозможна эффективная биологическая очистка. Этот проект обойдется нам в 2,2 миллиона рублей. В следующем году выделяем 800 тысяч рублей на очистку одной линии биологических прудов.

Капитальный ремонт предусматривает техническое перевооружение. По мере возможностей мы заменяем старые энергоемкие агрегаты на современные. Это позволяет в разы снизить наши затраты на электричество без потери в мощности.

— Вкладываться в модернизацию в системе ЖКХ могут позволить себе немногие. Как удается не только держаться на плаву, но и инвестировать в проекты по реконструкции?

— Здесь очень много составляющих, но главное, как ни банально это прозвучит,— люди. Так, необходим очень жесткий контроль за финансовой деятельностью. У нас работают бухгалтеры и экономисты, которые знают систему до нюансов. С ними я уверен, что будет учтен каждый рубль.

Наши мастера, слесари, водители в основном те, кто трудится в «Водоканале» десятки лет. Они виртуозы своего дела и, что очень важно, всегда готовы к работе. Ведь не секрет, что в ЖКХ авралы неизбежны. И как ни удивительно, большинство аварий приходится на выходные дни. Так вот, наши люди, невзирая ни на что, сразу отзываются в таких случаях и работают до полного устранения проблемы.

Еще пример: если за техникой правильно следить, то она работает без серьезных поломок очень долго. А ведь это прямое снижение затрат предприятия и возможность направить освободившиеся средства на ту же модернизацию или ремонт сетей. И этот вклад в общее дело вносят наши механики. Вот так каждый на своем месте и создает необходимый задел для инвестиций в будущее.

Никто не отрицает, что проблем в ЖКХ очень много. Для их устранения нужны огромные средства и годы. Пускай мы не можем существенно улучшить ситуацию в масштабах страны, но в наших силах сделать так, чтобы люди пили чистую воду, а канализация работала без перебоев здесь, в Абинском районе. И вся наша деятельность направлена именно на решение этой задачи.

Игорь ПРИЛУКИН