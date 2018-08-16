Наш хор выступит на «Русском поле»

Восемнадцатого августа Кубанский казачий хор даст большой концерт для гостей VII Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле».

«Душевным русским выходным» называют москвичи один из субботних летних дней, когда можно выехать на красивую подмосковную природу и окунуться в атмосферу жизни своих предков с их обычаями, кухней, промыслами и традиционным искусством. В 2018 году фестиваль «Русское поле» отдаст дань уважения российской глубинке, которая очаровывает красотой природных ландшафтов, уникальными народными промыслами, сохранившимися традициями и бытом. Большая фестивальная деревня раскинется в музее-заповеднике «Коломенское» и позволит совершить маленькое путешествие более чем в пятьдесят регионов нашей страны.

Среди фестивальных новинок — площадка «Монастырский двор», посвященная быту и жизненному укладу монастырей России и приуроченная к 1030-летию Крещения Руси. На «Русское поле» прибудут знаменитые звонари России, и каждый исполнит свой звон. В кульминации праздника восемь уникальных семизвонниц с неповторимым звучанием в едином ансамбле сольются с оркестром и Большим православным хором. Его составят почетные гости фестиваля: Пелагея, Надежда Бабкина, Тина Кузнецова, Ольга Кормухина, Владимир Пресняков и другие звезды эстрады, а также великолепные мужские хоры Сретенского и Данилова монастырей и, конечно же, Кубанский казачий хор. Одновременно на главной сцене будут находиться и симфонический оркестр, и рок-группы, и все вместе артисты составят удивительную музыкальную палитру, которая отражает современное хоровое пение в России. Завершит программу красочный фейерверк.

Но перед этим старейший национальный хор Российской империи выступит на одной из многочисленных площадок фестиваля с большой концертной программой, которая, несомненно, привлечет к себе огромный интерес зрителей. Здесь будет и «Казачий пляс», и Дмитрий Селезнев с песней «Взяв бы я бандуру», другие народные хиты и авторские произведения «Колокольный звон», «Горькая моя Родина». Не обойдется и без премьер. Мужской хор впервые исполнит казачью песню «Закружилась ночь в походе», а все вместе зайдутся в плясовой «Ой, на гори сухий дубэ».

Выступление кубанских артистов на фестивале «Русское поле» стало традиционным. Он по праву считается одним из самых ярких фольклорных событий в жизни страны. Количество его почитателей ежегодно растет.