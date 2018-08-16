«Троицкий групповой водопровод» повышает надежность системы водоснабжения

Одним из основных и важнейших свойств системы водоснабжения является ее надежность, которая выражается в поддержании требуемого уровня бесперебойной работы, как отдельных видов оборудования, сооружений и сетей, так и системы в целом. Достигается это путем хорошей организации на предприятии аварийно-восстановительной службы, высокой квалификации обслуживающего персонала, создания необходимого резерва согласно норм и правил, а также своевременного выполнения планово-предупредительных работ.

В рамках производственной программы работниками ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» произведены работы по наращиванию водоподъемной колонны в десяти артезианских скважинах. Данные мероприятия выполнены с целью повышения дебита скважин, в среднем на 3-10 кубометров воды в час с одной скважины. Также по производственной программе в 2018 году выполнен капитальный ремонт более 60 артезианских скважин с заменой насосных агрегатов.

Напомним, РЭУ «Троицкий групповой водопровод» осуществляет добычу пресных подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения городов Новороссийска, Крымска, Геленджика и прилегающей курортной зоны. Источником водоснабжения является месторождение подземных вод, расположенное на левом берегу реки Кубань в районе станицы Троицкой Крымского района. Вода добывается из 148 артезианских скважин глубиной 120 и 360 метров.

Троицкая вода уникальна по своему составу и считается одной из лучших по многим показателям. Она не требует очистки перед употреблением и, тем не менее, прежде чем подать воду потребителям, ее проверяют как по бактериологическим, так и по химическим показателям. Ежедневный контроль за качеством питьевой воды осуществляет краевой базовый испытательный центр контроля качества воды ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Отбор проб проводится из артезианских скважин и в контрольных точках, где вода поступает в распределительную сеть. Троицкая вода соответствует действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН).

В среднем за сутки в летние месяцы подается более 140 кубометров питьевой воды. Это существенная нагрузка. Текущий ремонт позволяет снизить эксплуатационные затраты и повысить качество и надежность подачи воды. Так, в июле в рамках производственной программы выполнены работы по ремонту запорной арматуры - 17 штук, насосных агрегатов ЦН – 16 штук, погружных насосов ЭЦВ – 14 штук, а также устранено более 45 утечек и повреждений на сетях водоснабжения.