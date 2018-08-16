Предприятия Кубани за полгода получили кредитов на сумму более 760 млрд рублей

Объем кредитов, выданных банками в первом полугодии текущего года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Краснодарского края, увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 5,1%, составив 760,5 млрд рублей. Это максимальная сумма кредитования бизнеса среди регионов ЮФО. Предприятия Кубани получили почти 60% от объема банковских кредитов, выданных корпоративным заемщикам в округе.

В Краснодарском крае, экономически развитом и инвестиционно привлекательном регионе, выдача корпоративных кредитов выросла в большинстве видов деятельности. Наибольшая сумма кредитов предоставлена предприятиям обрабатывающих производств.

Корпоративный кредитный портфель в регионе по данным на 1 июля текущего года достиг 1,0 трлн рублей, увеличившись по отношению к аналогичной дате прошлого года на 6,7%.

Положительную динамику кредитования бизнеса в существенной мере стимулировало снижение стоимости заемных средств. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам юридическим лицам в Краснодарском крае уменьшилась с 10,7% в июне прошлого года до 8,8% в июне текущего года.

Южное ГУ Банка России