Надстройка-самострой пошла под снос

В Прикубанском округе г. Краснодара демонтирована самовольно построенная мансарда.

Надстройка, площадью порядка 40 квадратных метров, возведенная владелицей частного дома, привлекла внимание соседей. Ситуацией заинтересовались представители городской администрации. Проведенная ими проверка выявила, что документы, необходимые для столь кардинальной перепланировки, у гражданки отсутствуют. Результатом стало обращение в суд с исковым заявлением.

Исполнительный лист о сносе самостроя поступил в отдел судебных приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара. В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель Владимир Сарапкин предпринял в отношении должницы весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 №229–ФЗ «Об исполнительном производстве».

Женщина всячески уклонялась от исполнения решения суда. Мотивирующими факторами в данном случае стали несколько административных протоколов по ч.1 и ч.2 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Штрафы были взысканы с гражданки в полном объеме, как, впрочем, и исполнительский сбор в размере 5000 рублей.

Итогом стало решение должницы демонтировать самовольно возведенную надстройку собственными силами. К настоящему моменту работы завершены. В ближайшее время полнота исполнения решения суда подтвердят результаты строительной экспертизы, после чего исполнительное производство будет окончено.

Следует отметить, что это далеко не первый случай, связанный с мансардами-самостроями. Месяц назад под контролем судебных приставов была демонтирована 450-метровая мансарда, возведенная в здании, через дорогу от отдела по Карасунскому округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю.