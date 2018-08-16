Пожароопасный Дом быта прекратил свою работу

Судебные приставы Тихорецкого районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю опечатали двери Дома быта «Экспресс», на пересечении улиц Октябрьской и Гоголя районного центра.

В отдел поступило порядка 30 исполнительных документов немедленного исполнения по иску Тихорецкого межрайонного прокурора о запрете эксплуатации 6-этажного здания Дом быта «Экспресс» в связи с нарушениями требований пожарной безопасности.

Судебным приставом-исполнителем Ксенией Маклаковой незамедлительно возбуждены исполнительные производства. В рамках каждого из них собственникам помещений, а также Администрации города Тихорецка, Администрации муниципального образования Тихорецкого района, у которых в данном здании находятся библиотека и архив, вручены требования об освобождении занимаемых помещений в течение суток.

По истечении указанного времени здание Дома быта «Экспресс» опечатано до устранения нарушений, указанных в исполнительных документах.