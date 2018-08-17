В Краснодаре перед судом предстанет руководитель предприятия по обвинению в уклонении от уплаты налогов

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТрансПродукт». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина является директором организации, осуществляющей свою деятельность в сфере оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. По версии следствия, в 2014 году он предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 2013 год и 3,4 кварталы 2014 года, неправомерно применив налоговые вычеты по взаимоотношениям с тремя организациями, тем самым внеся в них ложные сведения. В результате обвиняемый уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 19,7 миллионов рублей, что составило особо крупный размер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю