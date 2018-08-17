Миллионы для курортов

Около 8 миллионов рублей принес Сочи курортный сбор за первые две недели. На всех здравницах Краснодарского края эта сумма составила 14 миллионов рублей. В эксперименте принимают участие города-курорты Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи, а также четыре поселения Туапсинского района – Джубга, Небуг, Новомихайловское и Шепси.

- Прогнозируемая сумма поступлений в первый год проведения эксперимента – около 70 миллионов рублей, - отметили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края.

В коллективных средствах размещения гости региона оплачивают курортный сбор в размере 10 рублей в сутки – это минимальная планка, что составляет менее одного от оплаты размещения даже в самом дорогом отелей. От курортного сбора освобождены не только 19 льготных категорий граждан, но и все жители Кубани. Все собранные средства поступают в Фонд развития курортной инфраструктуры. Затем деньги в полном объеме вернут в муниципалитеты, где они были собраны. Их можно будет потратить на благоустройство парков, скверов и пляжей, озеленение территорий, создание аэрариумов, изготовление малых архитектурных форм. Сейчас администрации городов готовят свои предложения по расходованию средств. Они будут размещены для публичного обсуждения на сайтах администраций территорий, участвующих в эксперименте. При этом контролировать расход курортного сбора сможет каждый гость и житель курортов Краснодарского края, информация будет публиковаться на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Ирина СИЗОВА