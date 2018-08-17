Конкурс вакансий в Службе судебных приставов

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошел конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв.

Более 100 претендентов собрались у здания управления на улице Красная, 22 с самого утра. Все они прошли письменное тестирование, задания которого формировались индивидуально, с учетом категории должностей, на которые претендуют граждане. Единым лейтмотивом во всех тестовых заданиях без исключения была обязанность каждого работника службы знать действующее законодательство Российской Федерации и, в том числе, основные для ФССП России Федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах».

Конкурсную комиссию возглавил руководитель Управления – главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров. В комиссию вошли заместитель руководителя Управления Ю.Ю. Кунин, а также начальники отделов аппарата. Окончательное решение принимается по совокупности результатов тестирования и собеседования.

Результаты нынешнего конкурса будут размещены на официальном интернет-сайте Управления не позднее, чем через 7 дней.

Следует отметить, что конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, а также на включение в кадровый резерв проводятся в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю на регулярной основе. Информация о проведении очередного конкурса заблаговременно размещается в региональных и местных средствах массовой информации, а также на официальном интернет-сайте Управления, причем не менее чем за месяц до мероприятия.