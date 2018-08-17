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СЮЖЕТ ДНЯ

Конкурс вакансий в Службе судебных приставов

Пятница, 17 августа 2018 10:12
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошел конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв.
Более 100 претендентов собрались у здания управления на улице Красная, 22  с самого утра. Все они прошли письменное тестирование, задания которого формировались индивидуально, с учетом категории должностей, на которые претендуют граждане. Единым лейтмотивом во всех тестовых заданиях без исключения была обязанность каждого работника службы знать действующее законодательство Российской Федерации и, в том числе, основные для ФССП России Федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах».
Конкурсную комиссию возглавил руководитель Управления – главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров. В комиссию вошли заместитель руководителя Управления Ю.Ю. Кунин, а также начальники отделов  аппарата. Окончательное решение принимается по совокупности результатов тестирования и собеседования.
Результаты нынешнего конкурса будут размещены на официальном интернет-сайте Управления не позднее, чем через 7 дней.
Следует отметить, что конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, а также на включение в кадровый резерв проводятся в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю на регулярной основе. Информация о проведении очередного конкурса заблаговременно размещается в региональных и местных средствах массовой информации, а также на официальном интернет-сайте Управления, причем не менее чем за месяц до мероприятия.
 
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