В Геленджике продолжается расследование уголовного дела по факту опрокидывания автомобиля с отдыхающими во время экскурсии

Следственным отделом по городу Геленджику краевого управления СКР продолжается расследование уголовного дела по факту опрокидывания 14 августа 2018 в горно-лесном массиве села Возрождение автомобиля, перевозившего группу отдыхающих, в результате которого пассажирам были причинены травмы различной степени тяжести.

В процессе расследования следствием принято решение о переквалификации уголовного дела с ч.1 ст.238 УК РФ на п.«а,в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Как сообщалось ранее, при оказании за денежное вознаграждение экскурсионно-туристических услуг 32-летний водитель автомобиля марки «ГАЗ», в салоне которого находилось 6 пассажиров (в том числе 2 малолетних детей) допустил опрокидывание транспортного средства в овраг. В результате водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести, в связи с чем были доставлены в медицинские учреждения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, водитель транспортного средства 16 августа 2018 года скончался в результате полученной черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, острой внутримозговой гематомы и переломов позвонков.

Следователями установлен владелец данного автомобиля, который в ходе допроса пояснил, что сдавал в аренду транспортное средство мужчине, который в момент инцидента находился за рулем. Однако в ходе обыска по месту жительства владельца автомобиля обнаружена и изъята документация, подтверждающая его причастность к организации экскурсионно-туристических услуг и осуществление им руководства экстрим-автоклубом «Гараж». В этой связи мужчина был допрошен в качестве подозреваемого. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По уголовному делу проводятся активные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Ход и результаты расследования находятся на контроле в аппарате следственного управления.