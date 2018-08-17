Активисты ОНФ Кубани организовали деловой пресс-тур на предприятие по сортировке и переработке мусора

Активисты Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае совместно с представителями Деловой России организовали деловую экскурсию для представителей средств массовой информации и бизнес сообщества на мусороперабатывающий завод, расположенный в поселке Индустриальном города Краснодара. Помимо журналистов в мероприятии приняли участие представители Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и администрации города Краснодара.

Интерес к теме переработки мусора не случаен. В связи с изменениями экологического законодательства Российской Федерации с 1 января 2018 года уже запрещено захоронение отходов, содержащих полезные компоненты, в том числе лом и отходы черных и цветных металлов, чугунных, медных, латунных сплавов; ртутьсодержащие отходы. С 1 января 2019 года - отходы бумаги, картона, резины, пластмасс, стекла, а с 1 января 2021 года - компьютерная и оргтехника, картриджи, устройства ввода, источники тока, бытовая техника, АКБ.

Также, на сегодняшний день, все производители и импортеры обязаны уплачивать экологический сбор, который возможно снижать путем заключения договоров и актов утилизации со специализирующими организациями.

Все это стимулирует к развитию бизнеса по сортировке и переработке мусора, тем более, что количество мусоросортировочных заводов в Краснодарском крае не покрывает возросших потребностей, а регион активно развивается, что создает дополнительные объемы отходов.

Представители завода подробно рассказали присутствующим как это работает на практике и какую экономию средств можно реально извлечь, сотрудничая с их предприятием.

Так, предприятие, которое функционирует с 2010 года в качестве мусороуборочной компании, два года назад занялось тематикой сортировки. Изначально весь мусор сортировался вручную, разделяя на полезные фракции, но уже через было приобретено оборудование по переработке древесины в топливные брикеты и туалетный наполнитель для животных. Сейчас сортируется 50 % мусора, поступающего на площадку. В ближайшей перспективе планируется сортировать 80-90 % отходов, делая их эффективными.

По словам директора предприятия Сергея Топоркова – «Эта производственная линия – наша гордость. Теперь, благодаря этому техническому процессу, строительные деревянные поддоны, которые должны были уехать на полигон, не только утилизируются, но и приносят прибыль. У нас уже есть заказы по краю и в соседние регионы. В перспективе - запустить линию по сортировке строительного мусора, который после очистки и получения разрешительной документации, станет уже строительным материалом».

Одним из интересных предложений для жителей кубанской столицы стала возможность бесплатной установки специальных контейнеров для сбора пластика. На

сегодняшний день по городу Краснодару уже установлено 150 таких «клеток», в планах выйти на цифру – 500 мест. Притом, несмотря на изначальный скепсис относительно бытовой культуры населения, один контейнер вблизи многоэтажного дома на 8 подъездов заполняется менее чем за два дня.

«Позиция Общероссийского народного фронта – будущее за глубокой переработкой мусора, поскольку ведь смысл «мусорной реформы» – запустить большую часть отходов во вторичный оборот - отметил член регионального штаба ОНФ Дмитрий Ковтуненко. На сегодняшний день мы видим, что у региональных властей отсутствуют комплексное понимание налаживания системы повсеместного раздельного сбора мусора, и именно подобные предприятия помогают внедрять идеи переработки как в сознание населения, так и представителей органов власти».