В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении главного редактора одного из сайтов по обвинению в вымогательстве

Следственным отделом по городу Сочи краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении главного редактора одного из городских интернет-сайтов, который обвиняется в вымогательстве денежных средств в крупном размере (п.«г» ч.2 ст.163 УК РФ).

По версии следствия, летом 2016 года обвиняемый высказал требование депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о передаче ему 150 тысяч рублей под угрозой распространения на интернет-сайте, главным редактором которого он является, сведений и фотографий, которые могут причинить ему существенный вред в связи с профессиональной деятельностью. В дальнейшем мужчина разместил несколько статей на сайте, после чего требуемая сумма была перечислена помощником депутата с его ведома безналичным переводом на банковский счет обвиняемого. Затем публикация была удалена с сайта. При этом фигурант предложил передать ему еще 150 тысяч рублей за удаление вновь размещенных статей, что позже было сделано. Кроме того, обвиняемый выдвинул требование о ежемесячном перечислении ему денежных средств в размере 20-30 тысяч рублей за непубликацию аналогичных статей вновь. Впоследствии сведения, распространенные на сайте о депутате, признаны решением суда не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию депутата, которое вступило в законную силу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.