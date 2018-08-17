В соответствии с санитарными правилами и нормами

ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» осуществляет свою деятельность по предоставлению услуги водоснабжения при соблюдении обязательных требований. К этому относятся и мероприятия по поддержанию территорий, на которых располагаются здания и сооружения системы водоснабжения, в надлежащем санитарном состоянии, как того требуют Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Регулярно здесь проводятся работы по покосу травы, вырубке кустарника и деревьев и другие. Эти процедуры позволяют обеспечить оперативный доступ к сетям, охрану окружающей среды от загрязнения и повысить надежность работы систем и сооружений водоснабжения.

Особое внимание уделяется территориям, где находятся артезианские скважины, так как они относятся к первой зоне санитарной охраны подземного источника. Очередные мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия прошли в ремонтно-эксплуатационном управлении «Ейский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс». «Ейский групповой водопровод» добывает воду из 30 артезианских скважин, очищает ее и подает по магистральному водопроводу в Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский, районы Краснодарского края и Азовский район Ростовской области.

Для предотвращения разрушения труб и сооружений корнями деревьев на территории около артезианских скважин на Ленинградском крыле специалисты участка головных сооружений выполнили работы по вырубке и опиловке молодой поросли кустарников и деревьев, выкорчевыванию корней.

Мероприятия на территории зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения проводятся с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.