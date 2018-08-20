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ФСК ЕЭС направит 215 млн рублей на модернизацию подстанции

Понедельник, 20 августа 2018 05:47
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ФСК ЕЭС направит 215 млн рублей на модернизацию подстанции

ФСК ЕЭС направит 215 млн рублей на модернизацию подстанции, которая снабжает электроэнергией курорты Краснодарского края.

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») приступила к основному этапу модернизации подстанции 220 кВ «Крымская». На энергообъекте будет установлено новое силовое оборудование. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей Краснодарского края, включая черноморский курорт Геленджик, объекты Северо-Кавказской железной дороги и «Черномортранснефти».

На подстанции «Крымская» будет введен в эксплуатацию трехфазный автотрансформатор мощностью 125 МВА. Также планируется установка нового элегазового оборудования: двух выключателей 110 кВ и трех трансформаторов тока 220 кВ. Все работы будут завершены до конца 2018 года.

Подстанция 220 кВ «Крымская» была введена в эксплуатацию в 1953 году. В настоящее время мощность энергообъекта составляет 375 МВА. Он обеспечивает электроснабжение промышленных предприятий и населенных пунктов Крымского района и Черноморского побережья Краснодарского края.

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