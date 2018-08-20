Детская почта Артека удваивает объемы каждый месяц

Более 1000 почтовых отправлений за первую неделю августовской смены обработали участники совместной программы Международного детского центра «Артек» и Почты России «Дверь синего цвета». Это вдвое больше, чем за аналогичный период июльской смены и в четыре раза больше, чем за первую неделю июньской.

Международный детский центр «Артек» и Почта России продолжает реализацию совместной программы «Дверь синего цвета» по созданию в Артеке единственной на сегодняшний день в мире детской почты. В августе «комиссарские бригады» лагерей расширены – в каждой из них почту артековцев обрабатывают от 2 до 4 человек.

Почта работает между лагерями Артека (всего их на территории международного детского центра девять) и осуществляет прием, обработку и доставку трех видов письменных почтовых отправлений – «Открытки-бумеранга», «Письма другу» и «Письма будущему артековцу» - и небольших посылок с подарками, сувенирами, сладкими сюрпризами.

Все виды почтовых отправлений имеют собственную эксклюзивную символику, для отправки используются уникальные аналоги почтовых марок – виньетки – с символикой лагерей Артека.

Средства на изготовление нужного количества почтовой атрибутики для детской почты Артека, как и в предыдущих сменах, выделяет генеральный спонсор проекта – Группа Компаний Cotton Club.

Для справки: все виды почтовых отправлений, которые артековцы теперь будут отправлять друг другу, используя специальные открытки, конверты и «марки», были разработаны с учетом традиций, сложившихся в Артеке за многие годы.

«Открытка-бумеранг» - почтовое отправление, которое проходит все лагеря Артека по очереди и на котором любой желающий может написать свое послание отправителю. Потом открытка возвращается в исходную точку (отсюда и название – «бумеранг») и становится памятным сувениром для ребенка.

«Письмо другу» артековец может отправить тому, с кем познакомился по дороге в Артек, но при распределении друзья оказались в разных лагерях и видятся не так часто, как хотелось бы. Эта форма «связи», по мнению сотрудников Артека, наиболее востребована среди детей.

«Письмо будущему артековцу» - давняя и популярная традиция Артека. Дети пишут «секретные послания» тому, кто приедет после них, и в следующей артековской смене будет жить в том же корпусе, в той же комнате, что и автор письма. В письме артековцы делятся с «преемниками» впечатлениями от пребывания в Артеке, разнообразными маленькими хитростями и предлагают стать друзьями по переписке. Теперь такие письма можно будет передать на Почту Артека, а та доставит его адресату в следующей смене.

Все почтовые услуги на территории Артека предоставляются бесплатно.

Приемом, обработкой и доставкой почтовых отправлений внутри Артека занимаются почтовые комиссары – победители совместных творческих конкурсов Артека и Почты России.

Также определился состав корпуса почтовых комиссаров, которые будут осуществлять почтовый обмен между лагерями Артека в ходе 10-й смены – это победители очередного этапа конкурса «Одна почта – одна страна!», в котором каждый месяц в течение 2018 года разыгрываются бесплатные «комиссарские» путевки на очередную смену в Артеке. С 30 августа по 20 сентября прием, обработку и доставку артековской почты будут осуществлять Вероника Абросимова из Симферополя, Ярослава Князева из Ижевска, Григорий Поляков из Тольятти, Сергей Рыжов из Краснодара, Варвара Сухарева из Иркутска, Андрей Трофимов из Севастополя, Анастасия Туманова из города Бабаево Вологодской области, Елизавета Турункина из саратовского Балаково и Анна Шитенкова из города Шуя Ивановской области.