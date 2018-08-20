Уровень травматизма в летний период вырастает на треть

Уровень травматизма в летние месяцы примерно на треть выше, чем весной или осенью, свидетельствуют данные СК «Сбербанк страхование жизни». Традиционно больше всего травм застрахованные получают из-за несчастных случаев в быту. Но опасности подстерегают и за пределами дома: одному клиенту наступила на ногу корова, а еще одна девушка пострадала при ловле покемонов.

Всего с июня по середину августа в «Сбербанк страхование жизни» поступило более 3,3 тысяч обращений в связи с травмами в результате несчастных случаев – на 30% больше, чем за весенние месяцы. В среднем летом компания фиксирует ежемесячно более тысячи обращений из-за травм – это на 25-30% больше, чем осенью или весной.

«Причины летнего повышения травматизма – более активный образ жизни застрахованных за городом, на дачах, занятия летними видами спорта. В «Сбербанк страхование жизни» эта тенденция особенно заметна, поскольку в программах рискового страхования жизни нашей компании нет стандартных исключений рисковых видов спорта. В них включены занятия альпинизмом, рафтингом, вейкбордингом, езда на водных мотоциклах и другие виды спорта, если человек занимается ими не на профессиональном уровне», – комментирует Наталья Белова, директор по страхованию «Сбербанк страхование жизни».

Независимо от сезона почти 50% несчастных случаев происходит в быту. В результате них случаются самые распространенные травмы, иногда приводящие даже к смертельному исходу: ушибы, переломы, растяжения, вывихи, отравления различными веществами, ожоги. Примерно по 20% несчастных случаев – это уличный травматизм и травмы на транспорте. От 5% до 10% приходится на спортивные и столько же на производственные травмы.

Среди крупнейших выплат в связи с травмами, которые «Сбербанк страхование жизни» произвела летом этого года – 200 тыс. рублей клиенту из Санкт-Петербурга в связи с переломом шейки бедра (программа накопительного страхования жизни «Семейный актив»). 185 тыс. рублей выплачено клиентке из Тамбовской области, получившей травму на даче (коробочный продукт страхования жизни «Защита близких»). Еще 171 тыс. рублей компания выплатила клиенту из Краснодарского края, который разбирал праздничный фейерверк и пострадал в результате взрыва (программа рискового страхования жизни «Подушка безопасности»).

Среди летних страховых событий есть и курьезные случаи. Обратившийся за выплатой клиент «Сбербанк страхование жизни» получил травму, когда разнимал на соседнем дачном участке двух сцепившихся кошек. Другому клиенту наступила на ногу собственная корова, в результате чего мужчина получил перелом стопы. 5,5 тыс. рублей выплачено клиентке, которая вывихнула стопу при ловле покемонов через приложение в телефоне.