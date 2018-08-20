В районе станицы Неберджаевской начато строительство третьей нитки магистрального водовода РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

На этой неделе начато строительство нового магистрального водовода МВ-3 диаметром 1000 мм через станицу Неберджаевская протяженностью 2 км. Строительство ведется в рамках масштабной реконструкции «Троицкого группового водопровода», поставляющего питьевую воду в Новороссийск, Геленджик, Крымский район, поселки побережья Черного моря. Генеральный подрядчик ООО «Прогрессор».

Согласно проекту общая протяженность новой нитки водовода 12 км. В настоящее время уже построен участок магистрали длиной 10 км от насосной станции третьего подъема НС-3, расположенной недалеко от Крымска, до ПК-96 возле станицы Неберджаевской. Стоимость строительства водовода составляет 773,1 млн рублей. Финансирование осуществляется из краевого бюджета.

«Новая магистраль заменит наиболее аварийный участок старого магистрального водовода МВ-1, который эксплуатируется с 1971 года и имеет высокую степень износа. Сегодня аварийное состояние старого водовода не позволяет увеличивать объемы подачи воды в курортный сезон», - пояснил Леонид Пархоменко, начальник участка водопроводной сети РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Стоит отметить, что 12-ти километровый участок это только начало реконструкции «Троицкого группового водопровода». В перспективе строительство еще одного участка - от насосной станции второго подъема НС-2 до насосной станции третьего подъема НС-3 протяженностью 27 км. Сейчас результаты выполнения проектных и изыскательских работ по строительству объекта находятся на рассмотрении в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». После получения положительного заключения начнется строительство.

Кроме того, на водозаборе «Троицкого группового водопровода» будут построены 13 скважин. На 2018 год бюджетом предусмотрено 36,9 млн рублей на завершение проектирования первого этапа и выполнение строительно-монтажных работ по пяти скважинам.

Модернизация системы водоснабжения «Троицкого группового водопровода» позволит увеличить подачу воды потребителям и стабилизировать ситуацию с водоснабжением в черноморских городах, а также снизить потери воды и удельные затраты электроэнергии.