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Онкологический диспансер планируют построить на окраине Краснодара‍

Понедельник, 20 августа 2018 06:14
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Он должен появиться на территории медицинского кластера, который проектируют на недавно присоединенных к Краснодару землях со стороны Новознаменского микрорайона.

Планируемый онкоцентр может стать крупнейшим в регионе.

Также обсуждается вопрос строительства новой больницы скорой медицинской помощи на 1,5 тыс. мест и выноса в этот кластер 1-й городской больницы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Сейчас ведутся работы по проектированию транспортных логистических путей и развязок для освоения данного земельного массива.

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