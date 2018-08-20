Онкологический диспансер планируют построить на окраине Краснодара‍

Он должен появиться на территории медицинского кластера, который проектируют на недавно присоединенных к Краснодару землях со стороны Новознаменского микрорайона.

Планируемый онкоцентр может стать крупнейшим в регионе.

Также обсуждается вопрос строительства новой больницы скорой медицинской помощи на 1,5 тыс. мест и выноса в этот кластер 1-й городской больницы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Сейчас ведутся работы по проектированию транспортных логистических путей и развязок для освоения данного земельного массива.