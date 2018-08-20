Расплатился вертолётом

Житель Краснодара лишился собственного летательного аппарата из-за неоплаченных долгов.

Частный вертолёт, выпущенный французской фирмой-производителем «Aerospatiale», стал залогом при получении банковского кредита на сумму 53 миллиона рублей. Не секрет, что далеко не каждый россиянин может позволить себе преодолеть вошедшие в фольклор городские пробки на собственном вертолёте. Но, как оказалось, даже наличие этого исключительно комфортного транспортного средства не является гарантией платёжеспособности – в оговоренные банковским договором сроки гражданин не смог выполнить взятых на себя финансовых обязательств.

Именно по этой причине в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю возбуждено исполнительное производство. В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав предпринял в отношении должника весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 №229–ФЗ «Об исполнительном производстве». Взыскание обращено на залоговое имущество.

В настоящий момент вертолёт – под арестом. Он оставлен на ответственное хранение владельцу, официально предупрежденному об ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). В скором времени винтокрылая машина будет передана на торги.