Активисты ОНФ проверили доступность полисов ОСАГО в Краснодарском крае

В рамках проекта «За права заёмщиков» активисты ОНФ в Краснодарском крае провели мониторинг рынка ОСАГО в части наличия проблем с приобретением страховых полисов, навязывания дополнительных услуг и ошибок в расчете стоимости полисов.

Цель мониторинга выявление нарушений прав потребителей при заключении договоров ОСАГО как в точках продаж страховщиков, так и в электронном виде на сайтах страховщиков.

В ходе мониторинга, актив ОНФ проверил оформления электронных полюсов на сайтах 5 крупных страховых компаний региона, в рамках которого были выявлены факты невозможности оформления полиса. Самые серьезные замечания это – неверное указание стандартных показателей, т.е. при заполнении серии ТС сайт компании дает заполнить только две цифры, хотя согласно единого стандарта их должно быть четыре, а гражданин не может продолжать далее оформление полиса. Так же было выявлена помеха, когда, после длительного заполнения всех предложенных полей компании, сайт сообщает Вам об ошибке и переадресует на портал Союза автостраховщиков, таким образом отказывая в выдаче полиса ОСАГО.

В целом, ОНФ опросил автовладельцев в 46 регионах страны. Выяснилось, что в 60% случаев при попытке заключить договор через интернет автовладельцы сталкиваются с техническими проблемами.

Кроме того, при мониторинге сайтов зафиксирована существенная разница в оплате. К примеру, для автомобиля мощностью 102-105 л.с. в большинстве случаев составила 4600 рублей, а в одном случае 8400 рублей.

«На сегодняшний день, все чаще водители отказываются от обязательного страхования или даже осознанно идут на приобретение поддельных полисов ОСАГО. Что приводит к сложностям для законопослушных автомобилистов после ДТП взыскать с виновника компенсацию», - сообщила об актуально проблеме на сегодня эксперт РО ОНФ Виктория Аксенова.

В ходе рейдов активом ОНФ по офисам страховых компаний было опрошено более 50 владельцев автомобилей и мотоциклов в Краснодаре, Сочи, Армавире, Ейске, Новокубанске и Абинске.

По-прежнему наблюдаются факты навязывания дополнительных услуг по страхованию жизни и имущества, не учета КБМ (коэффициента «бонус-малус» - скидки за безаварийную езду), внесение в запись ожидания на оформление полиса ОСАГО через полтора месяца. Также активистами зафиксированы неформальные отказы в страховании гражданам моложе 35 лет. Однако, если полис для личных автомобилей категории «B» оформить вполне реально, то мотоциклы, грузовой транспорт и автотранспорт юридических лиц застраховать по базовым тарифам практически невозможно.

«Несмотря на пристальное внимание к проблеме со стороны ассоциации автостраховщиков, Центробанка, общественных организаций, отказы в оформлении

полисов ОСАГО, по-прежнему, имеют место. Вместе с тем, это провоцирует законопослушных автолюбителей к нарушению закона, отказу от получения полиса ОСАГО в связи с большими сложностями его получения, выезду на автодороги без страховки, - пояснила результаты мониторинга член регионального штаба ОНФ, депутат Госдумы Светлана Бессараб. - Данный мониторинг проводился во всех субъектах Российской Федерации, все выявленные нарушения будут направлены в Центральный Банк России для комплексного решения проблем».