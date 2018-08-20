На каждого жителя Кубани приходится 130 тыс. рублей сбережений

Объем привлеченных банками на территории Краснодарского края средств клиентов по данным на 1 июля текущего года составил 967,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 11,3%. В том числе средства на счетах государственных и негосударственных организаций достигли 110,2 млрд рублей, показав рост на 11,4%. Остатки на депозитах юридических лиц увеличились на четверть – до 67,6 млрд рублей.

Основная часть привлеченных на территории региона средств (более 75%) – вклады населения. Их объем по данным на 1 июля текущего года увеличился по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 9,5% и достиг 730,3 млрд рублей. При этом на каждого жителя Кубани приходилось 130,4 тыс. рублей сбережений (годом ранее – 119,7 тыс. рублей). Жители Краснодарского края накопили наибольший объем сбережений в ЮФО – 43,8% вкладов в округе.

Значительно по сравнению с 1 июля прошлого года в Краснодарском крае увеличились средства индивидуальных предпринимателей – на 29,1% до 27 млрд рублей на конец июня текущего года.

Южное ГУ Банка России