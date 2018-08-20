Горячий Ключ запоёт 21 августа

15-летие со дня официального принятия гимна города жители отметят музыкальным флэшмобом.

Отметить юбилей гимна родного Горячего Ключа местная молодежь предложила масштабным флэшмобом – идею запустили в социальных сетях. На площади перед городской администрацией решили устроить концерт одной песни – гимна курорта. Споют его сами горожане.

Слова Сергея Трегубова, положенные на музыку Игоря Шишова, вот уже 15 лет воспевают красоту «жемчужины Кубани» - старейшего бальнеологического курорта Горячий Ключ. Эта песня многим знакома, для тех же, кто подзабыл слова, волонтеры подготовят памятки. Спеть гимн, зарядиться позитивной энергетикой приглашаются все желающие. Начало флэшмоба в 18-00 на площади перед администрацией курорта.

Гимн Горячего Ключа был официально принят Решением местного Совета депутатов. Впервые песню исполнил автор музыки на праздновании Дня города в 2003 году.

Гимн города Горячий Ключ:

В изумрудной тени лесов,

В родников ожерелье горном,

И в прохладе густых садов

Ты живешь мой прекрасный Город.

Ты приходишь в свой новый день,

Как и прежде красив и молод,

Славен добрым трудом людей

Мой счастливый и добрый Город.

Припев:

Горячий Ключ, Горячий Ключ,

Как будто солнце среди туч

Сияешь ты, жемчужина Кубани,

Живи, мой Город, процветай,

Люби, трудись, не унывай,

Я знаю – ты еще прекрасней станешь.

Громким эхом средь гор крутых,

Отзовется под небом синим

Славный подвиг сынов твоих

В дни далекой лихой годины.

И, как прежде людьми могуч,

И бесценной водой целебной,

Расцветай мой Горячий Ключ,

Наш Кубанский цветок волшебный.

Припев:

Горячий Ключ, Горячий Ключ,

Как будто солнце среди туч

Сияешь ты, жемчужина Кубани,

Живи, мой Город, процветай,

Люби, трудись, не унывай,

Я знаю – ты еще прекрасней станешь!