Горячий Ключ запоёт 21 августа

15-летие со дня официального принятия гимна города жители отметят музыкальным флэшмобом.
Отметить юбилей гимна родного Горячего Ключа местная молодежь предложила масштабным флэшмобом – идею запустили в социальных сетях. На площади перед городской администрацией решили устроить концерт одной песни – гимна курорта. Споют его сами горожане.
Слова Сергея Трегубова, положенные на музыку Игоря Шишова, вот уже 15 лет воспевают красоту «жемчужины Кубани» - старейшего бальнеологического курорта Горячий Ключ. Эта песня многим знакома, для тех же, кто подзабыл слова, волонтеры подготовят памятки. Спеть гимн, зарядиться позитивной энергетикой приглашаются все желающие. Начало флэшмоба в 18-00 на площади перед администрацией курорта.
Гимн Горячего Ключа был официально принят Решением местного Совета депутатов. Впервые песню исполнил автор музыки на праздновании Дня города в 2003 году.
Гимн города Горячий Ключ:
В изумрудной тени лесов,
В родников ожерелье горном,
И в прохладе густых садов
Ты живешь мой прекрасный Город.
Ты приходишь в свой новый день,
Как и прежде красив и молод,
Славен добрым трудом людей
Мой счастливый и добрый Город.
Припев:
Горячий Ключ, Горячий Ключ,
Как будто солнце среди туч
Сияешь ты, жемчужина Кубани,
Живи, мой Город, процветай,
Люби, трудись, не унывай,
Я знаю – ты еще прекрасней станешь.
Громким эхом средь гор крутых,
Отзовется под небом синим
Славный подвиг сынов твоих
В дни далекой лихой годины.
И, как прежде людьми могуч,
И бесценной водой целебной,
Расцветай мой Горячий Ключ,
Наш Кубанский цветок волшебный.
Припев:
Горячий Ключ, Горячий Ключ,
Как будто солнце среди туч
Сияешь ты, жемчужина Кубани,
Живи, мой Город, процветай,
Люби, трудись, не унывай,
Я знаю – ты еще прекрасней станешь!