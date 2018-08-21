Если нужна ежемесячная выплата

Территориальные управления ПФР в городах и районах Краснодарского края продолжают прием заявлений от семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года.

На получение ежемесячной выплаты кубанские владелицы сертификатов подали 764 заявления.

Напомним, что правом на ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала может воспользоваться семья, постоянно проживающая на территории РФ, при условии того, что и мама, и второй ребенок являются гражданами России, а также, при условии того, что второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Еще одним, но не менее важным критерием, является размер дохода семьи. Он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года (в Краснодарском крае полуторакратный прожиточный минимум за II квартал 2017 года составляет 16711,5 рубля) на каждого члена семьи, включая новорожденного. Размер ежемесячной выплаты на 2018 год составляет 9845 рублей.

Реализовать такую возможность нуждающаяся семья может в любой момент до достижения вторым ребенком полутора лет. Но следует отметить, что если заявление подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то сумма ежемесячных выплат будет перечислена гражданину с даты рождения ребенка. Если заявление было подано позднее шести месяцев ребенка, то сумма будет начисляться с момента обращения. Однако первый выплатной период рассчитан на год, после чего необходимо подать новое заявление на ежемесячную выплату.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Выплаты можно в любой момент приостановить.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453026 рублей.