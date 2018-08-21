В Краснодар прибудут мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Мощи одного из самых почитаемых святых христианского мира будут пребывать в городе с 24 по 29 августа. Христианскую святыню доставят в краевую столицу с греческого острова Корфу.

— Екатеринодарская и Кубанская Епархия готовится принять десницу святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского. Для многих христиан принесение святыни даст возможность поклониться нетленным мощам, находящимся на постоянном хранении в греческом городе Керкира. Событие это знаковое, почетное для Кубани и Краснодара и имеющее всероссийское значение. Приглашаем жителей кубанской столицы, Краснодарского края и соседних регионов поклониться святыне,— сказал настоятель Свято-Екатерининского кафедрального собора протоиерей Игорь Олжабаев.

К мощам христианского святого Спиридона Тримифунтского могут прикоснуться православные верующие нескольких российских регионов, и Краснодарский край — первый в этом списке. На юге России святые мощи будут пребывать только в одном храме — Свято-Екатерининском кафедральном соборе краевого центра, который в дни нахождения святыни будет открыт круглосуточно.

Верующие обращаются к святому Спиридону Тримифунтскому при проблемах с финансами и жильем, молятся о здоровье, достатке и благополучии в доме, а также о хорошей работе.