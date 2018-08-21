Работать во благо города, работать на результат

В Краснодаре состоялась традиционная встреча представителей средств массовой информации с главой краевого центра Евгением Первышовым. В ходе брифинга мэр города рассказал о ключевых направлениях работы муниципальной власти, ответил на вопросы журналистов. Среди основных тем ремонт и развитие улично-дорожной сети, строительство социальных объектов, разработка генплана Краснодара и многие другие.

Одним из первых журналистов интересовал вопрос, касающийся развития территории в районе поселков Знаменский и Новознаменский, строительства там медицинского кластера. Евгений Первышов, отвечая на вопрос, отметил, что земельные участки переданы городу со стороны Российской Федерации.

— Это более тысячи гектаров. Плюс к этому будут присоединены дополнительные участки. В общей сложности территория — полторы тысячи гектаров. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уже дал соответствующее поручение по разработке проектной документации для последующего строительства здесь крупнейшего в регионе онкологического центра. Такое поручение звучало непосредственно в послании Президента РФ регионам. В Краснодаре онкологический центр является краевым учреждением. Вы сами видите, в каком он находится плачевном состоянии. Вопрос для города очень серьезный, и проблема назрела давно.

Администрация города сформировала земельный участок порядка пятидесяти гектаров для медицинского кластера. По словам Евгения Первышова, местные власти рассчитывают на содействие и помощь Министерства здравоохранения в реализации этого проекта.

Также мэр рассказал о том, что обсуждалась возможность выделения субвенций из федерального бюджета субъекту и муниципалитету на строительство новой больницы скорой медицинской помощи на полторы тысячи мест.

Кроме того, Евгений Первышов рассказал, что вынесен на обсуждение вопрос перемещения в этом кластере первой городской больницы. Так, новая территория будет насыщена медицинскими учреждениями.

— Не по всем моментам пока есть понимание по финансированию. Не до конца понятны источники финансирования строительства той же БСМП, этот вопрос также обсуждается с Министерством здравоохранения РФ,— добавил он.

Помимо этого город занимается и вопросом транспортной доступности обозначенной территории.

— Сегодня активно ведутся работы по проектированию транспортных логистических путей и развязок для освоения данного земельного массива. В частности, прокладки дороги от улицы Тихорецкой с выходом к поселкам Знаменский и Новознаменский,— сказал он, отметив, что в день проведения брифинга прошло внеочередное заседание городской Думы, на котором муниципалитету доведены лимиты со стороны администрации Краснодарского края на проектирование транспортной инфраструктуры.

— Мы начнем проектировать эти путепроводы, подъездные пути. А строительство уже возьмет на себя Департамент транспорта края. Сам по себе земельный массив площадью 1500 га большой и потребует огромного обеспечения инженерной инфраструктурой. Думаем также и о возможности построить новую ТЭЦ, которая могла бы генерировать электрическую энергию и вырабатывать тепло,— сказал глава Краснодара.

Прорабатываются и другие аспекты: где будет жилье, детские сады и другие объекты инфраструктуры.

— Этот будущий большой район, он изначально должен быть грамотно спроектирован, а строительство должно вестись по намеченному плану с учетом критериев, которые сегодня задаем вместе с администрацией края по созданию комфортных условий для жителей,— завершил обсуждение вопроса Евгений Первышов.

Безопасные и качественные дороги

Одна из главных тем брифинга — ремонт дорог в городе. Тема актуальная, интересующая, бесспорно, каждого жителя. Глава города, рассказал, что в Краснодаре к сентябрю планируют завершить все работы в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

— Из 64 объектов делаем более 74 километров, большая часть уже готова. Я думаю, что к сентябрю все работы будут завершены. В прошлом году мы получили хороший опыт — к сожалению, с большим опозданием стартовали по этой программе, были существенные замечания, в том числе и со стороны руководства края в части сроков. В этом году все эти недочеты мы постарались учесть и исправить.

Глава города выразил благодарность своим сотрудникам, подрядным организациям за качественно реализованную программу в этом году.

— Мы хорошо подготовились и в срок завершаем все работы,— сказал он.

Также Евгений Первышов отметил, что по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» и краевой целевой программе отремонтировано пять путепроводов.

— Что особенно радует — реконструкция Офицерского путепровода. Если изначально были сомнения в необходимости преобразования кольца в Т-образный перекресток, то сейчас они отпали,— сказал мэр, отметив, что транспортная логистика стала значительно лучше, уменьшилось количество заторов, а четыре полосы в каждую сторону увеличивают пропускную способность путепровода.

В рамках брифинга Евгений Первышов пояснил и свое отношение к строительству нового Яблоновского моста.

— Уточню, что я не говорил, что Краснодару дублер Яблоновского моста — еще один мост не нужен. Я говорил, что это не первоочередная задача для Краснодара сегодня, если рассматривать текущую ситуацию. Для меня это не первоочередная задача, и для города не первоочередная задача. Нам нужно решать вопросы внутренней транспортной логистики.

Так, в качестве более актуальных для города задач глава привел прокладку трассы-дублера перегруженной в настоящее время улицы имени Мачуги. Есть планы создать путепровод от микрорайона Гидростроителей с выходом на улицу Воронежскую. Еще один из более актуальных, чем Яблоновский мост, проектов — улиц Думенко и Лукьяненко: проект этой дороги уже прошел государственную экспертизу, идет изъятие земельных участков.

Новый генеральный план — в разработке

Что касается градостроительной политики, то, по словам главы города, генеральный план, который имеется сейчас, уже устарел по нескольким причинам.

— Во-первых, территория муниципалитета значительно приросла. Я говорю сейчас о присоединении дополнительных земель, которые муниципалитет получил из Российской Федерации. Во-вторых, мы помним прекрасно прошлый год, когда на слушаниях те изменения, которые мы хотели внести в генплан, были отклонены, потому что они не учитывали современное развитие Краснодара. И, конечно же, нельзя уже жить только корректировками генерального плана,— сказал Евгений Первышов.

Он пояснил, что сейчас нужен полноценный документ, который будет включать в себя лучшую российскую и мировую практику. Также он отметил, что стоит посмотреть примеры развития других мировых городов, которые схожи по статусу и развитию с Краснодаром.

— Безусловно, здесь необходимо учитывать всё. У нас есть ряд проектов в стадии завершения, которые напрямую связаны с разработкой генплана. Например, Высшая школа экономики (Москва) делает стратегию развития транспорта Краснодара до 2030 года. Это тот продукт, который у нас идет по муниципальному заказу, и мы в ноябре этого года ждем уже разработанную стратегию.

Глава города пояснил, что большую помощь в разработке генерального плана оказывает краевая администрация и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Буквально в сентябре в городскую казну поступят средства на разработку нового генплана. Тогда администрация города сможет отыграть контракт на разработку нового генерального плана, который будет перспективным и рассчитан на годы вперед.

— Генеральный план будет разрабатываться полноценно. Думаю, это займет примерно 2,5—3 года. Важный этап — согласование с федеральными ведомствами. Это достаточно сложный процесс. Даже по тем изменениям, которые мы вносили в проект в 2017 году, много федеральных органов власти дали свои замечания. Это тоже послужило поводом для того, чтобы корректировки не были приняты и были отправлены на доработку. Но дорабатывать нынешний генплан мы уже не стали. Как я уже сказал, это лишено практического смысла. Согласовали этот порядок и с губернатором, и с профильными министерствами края для того, чтобы получить уже полноценный работоспособный документ.

Мэр Краснодара отметил, что на эти цели будет выделено около 130 миллионов рублей.

Перспективы Краснодарской агломерации

Мэр Краснодара Евгений Первышов поддержал создание экономической зоны «Краснодарская агломерация», в которую также может войти Динской район, город Горячий ключ и несколько районов Республики Адыгеи.

— Мы понимаем, что агломерация — это то слово, которое уже можно применять к городу Краснодару. Потому что через Яблоновский мост к нам въезжает утром 20 тысяч машин, через Тургеневский — порядка 50 тысяч машин. То есть 70 тысяч машин приезжает только со стороны Адыгеи и Северского района. Но непосредственно в агломерацию предлагается включить еще и Динской район, и Горячий Ключ,— отметил Евгений Первышов.

Он сказал, что эти районные центры являются близлежащими к городу точками, которые объединяют экономическое пространство. Стоит подумать над созданием основополагающего документа, соглашением по созданию агломерации. На местном уровне подобного опыта еще не было.

— Понятно, как была организована агломерация в Москве. Они взяли все территории — и сразу в Москву объединили. Вот пример Московской агломерации. Соседние районы просто подобрали к себе.

По его словам, в случае с Краснодаром такой сценарий невозможен. Тахтамукайский, Теучежский районы — это Адыгея, другой регион. Строительство моста через реку Кубань, уверен мэр, поможет в развитии Тахтамукайского района. Он предположил, что за этим последует всплеск строительства жилья, в связи с чем, по мнению Первышова, необходимо заключить соглашение или создать правило по строительству школ, садиков, больниц, поликлиник и остальной инфраструктуры, чтобы эти обязательства не легли на Краснодар как на центр притяжения.

— Не секрет: сегодня часть краснодарцев, которые не могут приобрести жилье в Краснодаре, покупают его в Тахтамукайском районе. Имея городскую прописку, они просто там проживают, при этом ездят в Краснодар, пользуются инфраструктурой, школами, садиками, детей сюда привозят. Это приветствуется. Это хорошо, и мы друг другу идем навстречу, но здесь, считаю, должны поработать специалисты в области экономики, потому что мы разные субъекты, у нас разные бюджеты и каждый субъект должен бороться в свою очередь за благосостояние населения,— отметил глава города.

Он сказал, что проект Краснодарской агломерации реален и имеет хорошие перспективы, если есть возможность помогать друг другу, создавать рабочие места, точки притяжения, дополнительные источники доходов и роста экономики.

По сути, отметил мэр, агломерация уже существует. Те транспортные и логистические потоки, которые сегодня есть между Северским, Динским районами, Горячим Ключом и Краснодаром, сложились исторически.

— Краснодар является крупным торговым центром. К нам из соседних районов приезжаю совершать покупки, отдыхать и работать. Существует так называемая трудовая миграция: работу в Краснодаре легче найти, потому что больше рабочих мест, зарплаты выше, чем в районах. Вопрос в том, чтобы в дальнейшем уже непосредственно в документе (понимаю, что это должен быть документ) был обобщен опыт других субъектов, а в дальнейшем юристами и экономистами были прописаны правила игры, которые учитывают специфику всех территорий, которые станут частями агломерации.

Сохранить исторический центр

Евгений Первышов рассказал о сохранении исторического центра Краснодара. В настоящее время в границах исторической части Краснодара 94 квартала. Но работа над определением исторической части города сохраняется.

— Еще не факт, что сохранится именно 94 квартала. На ряде заседаний экспертная комиссия рекомендовала несколько кварталов исключить. Это рекомендация — будет она принята или нет, вопрос. Но такие решения были единодушными в части исключения нескольких кварталов, потому что они не имели под собой никакой исторической ценности: там не осталось ни одного исторического здания,— сказал Евгений Первышов.

Он отметил кропотливость и сложность проводимой работы. Все кварталы подробно разбираются с экспертами, архитекторами, общественностью. Кроме памятников, которые необходимо будет реставрировать, внимание уделяется «градоформирующим объектам»: они имеют историческую ценность в плане формирования исторической застройки центра.

Вполне возможно, для исторической части Краснодара будет разработан поквартальный градостроительный регламент, поскольку на отдельных территориях относительно ограничения этажности можно говорить только о двух- и трехэтажной фронтальной застройке.

Работа продлится до конца года. В итоге будет подготовлен макет исторического центра — для того, чтобы власти, жители, собственники, инвесторы могли иметь полное представление о территории и оценивать ее потенциал.

Евгений Первышов рассказал также, что идея выноса из центра Краснодара первой городской больницы поддержана губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

— Территория, которая существует, станет еще одним дополнением к Театральной площади. Это может быть музей или зеленая зона. Не имеющие исторической ценности объекты можно ликвидировать, забор убрать — и получится очень красивый проект. Он в принципе уже существует в макете и имеет очень достойный вид.

Будет ли канатное метро?

И вновь на брифинге журналистов интересовал вопрос о строительстве в Краснодаре канатного метро как одного из альтернативных видов общественного транспорта.

По словам Евгения Первышова, канатное метро в Краснодаре — исключительно коммерческий проект. Муниципалитет не затрачивает ни на его разработку, ни в будущем на реализацию ни одного рубля.

Разработкой данного проекта занимается специальная рабочая группа вместе с представителями австрийской фирмы «Доппельмайер» (Doppelmayr) и французской «ПОМА» (POMA). Компания «ПОМА» озвучила определенные технические требования, чтобы проработать данный проект. Они касаются маршрутов, по которым планируется прокладка линий канатного метро, и определения приблизительно земельных участков, которые потребуются для установки опор, организации пересадочных узлов.

— Проработки они будут вести с учетом своего большого опыта. После того, как проанализируют все возможности, они выдадут свое экономическое обоснование возможной реализации данного проекта,— рассказал глава города.

Евгений Первышов отметил, что все эксперты сходятся во мнении, что и климатические условия, и рельеф, и населенность, и удаленность различных районов города делают все-таки этот проект инвестиционно привлекательным.

— Считаю, дало бы хороший эффект, если бы этот проект удалось реализовать на территории города. Это, конечно, не заменило бы нам трамваи, которые мы планируем развивать, но было бы интересным дополнением для развития города в будущем. По сумме затрат были приблизительные расчеты. Они достигают 10—12 миллиардов рублей,— сказал он, добавив, что компании готовы сдать этот проект под ключ при наличии инвесторов в течение четырех лет.

Грузовые составы — в обход Краснодара

Рассказал глава города журналистам и о работе с РЖД по использованию железнодорожной инфраструктуры.

— РЖД сконцентрировались на завершении работ по Западному обходу для того, чтобы грузовые составы пошли в обход Краснодара. Это существенно снизит нагрузку на железнодорожную сеть,— сказал Евгений Первышов. — Также мы общаемся по реализации проекта по выносу части железной дороги из города. Были представители РЖД из Москвы, которые объезжали город вместе со специалистами краевой и городской администраций, рассматривали возможность улучшения технических характеристик северо-восточной части с выходом на Краснодар-1 и в перспективе — ликвидацию железнодорожной ветки, которая начинается от улицы Солнечной и выходит к Краснодару-2. Этот путь позволит нам значительно разгрузить транспортную инфраструктуру и сделать одну из прямых магистралей в центр города. Сейчас мы ждем окончательного решения. Я все-таки рассчитываю, что оно будет положительным, и в ближайшей перспективе допускаю, что вместе с РЖД с учетом того соглашения, которое подписано, мы представим проект вам и оценим вместе возможности его реализации.

Проблема с подтоплениями в городе решается

Рассказал глава города и о борьбе с подтоплениями в районе улицы Московской, северной и северо-восточной части Краснодара.

— Я достаточно подробно в своем видеообращении рассказал о ситуации с подтоплениями в районе улиц Московской, Российской и имени Петра Метальникова. Безусловно, решать эту проблему будем. Какие-то работы по строительству инфраструктуры уже выполнены, но отдельные части не собраны в единую сеть, которая позволила бы отводить дождевые воды из этого микрорайона. У нас есть коллектор по улице Российской: лежит труба без насосов, поэтому вытекать воде некуда. Часть коллектора проложена по улице имени Петра Метальникова, причем эта часть не соединена ни с чем. Нужно 180—200 метров пройти по улице имени Петра Метальникова до улицы Российской. Для этого надо реанимировать насосную, сделать прокол под Ростовским шоссе и выйти непосредственно к балке реки Осечки.

Он отметил, что по улице Московской уже есть подвижки.

— Мы выиграли процесс, который ставит под сомнение право собственности на землю компании «Каталина Парк». Компания пытается взыскать с администрации около шестисот миллионов рублей за земельные участки, по которым проходит дорога,— пояснил глава Краснодара.

Он сообщил, что сейчас рассматривается вариант прокладки ливневого коллектора для дополнительного отвода воды в существующий пруд-накопитель в районе Ростовского шоссе, на улицах Жигулевской, Автомобильной и Тополиной.

— Мы разбиваем реализацию проекта на несколько этапов, сказал он, отметив, что в самое ближайшее время проведет встречу с представителями проектной организации, которая будет заниматься этой темой, потому что тот проект, который существует, нереализуем. Далее по новому проекту будут определены исполнители и ответственные, а затем приступим к работам. Возможно, уже в этом году мы начнем реализацию того, что можно сделать за счет внебюджетных источников. Проектирование и изыскания, я уверен, в этом году закончим.

Глава города уверен, проект будет воплощен. Срок его реализации — три года.

— Локальные проблемы решим, может быть, быстрее. Обещаний давать не буду, пока сам не увижу, что мы на правильном пути,— подытожил он.

Концессионное соглашение

В настоящее время кинотеатр «Аврора», один из символов Краснодара, уже снова в собственности города. И муниципалитет готовит концессионное соглашение. Как отметил глава города Евгений Первышов, «Аврора» — это целый комплекс сооружений, у него есть подвальное помещение, рядом два фонтана — плоскостной и каскадный.

— И нужно определить, будет ли эта территория входить в концессионное соглашение о передаче имущества, и на каких условиях, ведь это материальные ценности, которые принадлежат муниципалитету.

Юридически и технически ведутся работы по формированию всего комплекса имущества под концессию. Наполнение соглашения — юридически сложная процедура. В России не так много концессионных соглашений, которые были бы реализованы успешно.

— Мы не хотим иметь плохой опыт, поэтому подходим тщательно, составляем качественный и выверенный документ,— сказал глава Краснодара.

Положительная динамика

Говорили на брифинге и о бюджете города. По словам Евгения Первышова, динамика собираемости доходов в бюджет достаточно хорошая. В бюджет Краснодара с начала 2018 года поступило 15,7 миллиарда рублей доходов, что на девятьсот миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Основной налог — это 2 НДФЛ, это те 13 процентов, которые платит каждый работающий в городе. При этом в городской бюджет из полученной суммы идет только 22 процента — остальные 78 процентов уходит в региональный бюджет.

По итогам года краевой центр планирует перечислить в краевую консолидированную казну более 92 миллиардов рублей.

— Где-то 38—39 процентов краевого бюджета формирует город Краснодар,— подчеркнул глава города.

Борьба с незаконными НТО

В настоящее время в Краснодаре сотнями сносятся незаконные нестационарные торговые объекты и гаражи. И работа будет продолжена, рассказал на брифинге глава Краснодара Евгений Первышов. Единственное изменение, которое планируется воплотить в жизнь в следующем году,— сразу после демонтажа приступать к благоустройству освободившихся территорий, для чего в бюджете должны быть предусмотрены денежные средства. Такое пожелание высказывают жители города.

— В следующем году, надеюсь, мы все-таки найдем необходимые ресурсы для того, чтобы сразу после сноса реализовывать какой-нибудь инфраструктурный проект на той территории, которая будет освобождаться от гаражей и торговых объектов. Направление выбрано, безусловно, верное — будем бороться со всеми незаконными нестационарными торговыми объектами, которые не украшают город. Цивилизованных торговых площадей и объектов в городе предостаточно. Кто хочет заниматься бизнесом, тот должен заниматься им честно,— сказал Евгений Первышов.

Первое сентября: готовность номер один

Евгений Первышов рассказал и о подготовке к 1 сентября.

В этом году в Краснодаре поставлен новый абсолютный рекорд. Первого сентября в школы Краснодара придут 16500 первоклассников! Это на 858 детей больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество первых классов сформировано в четырех краснодарских школах, расположенных в Прикубанском округе города. Например, в новой школе в микрорайоне «Губернский» сформировано 22 первых класса! А всего в новом учебном году в школах города будет обучаться более 136 тысяч ребят.

В настоящее время идет подготовка к открытию новой школы на тысячу мест на хуторе Ленина. Планируется, что школа серьезно разгрузит другие учебные заведения в пригороде.

— Нам приходилось задействовать большое количество школьных автобусов, чтобы развозить детей с хутора Ленина по другим школам, чтобы они получали начальное образование. Это большая нагрузка, в том числе для детей, которые тратили много времени на передвижение,— пояснил Евгений Первышов.

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР