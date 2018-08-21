Великая дата для Кубани

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание краевого оргкомитета «Победа», посвященного подготовке к празднованию 75-летия освобождения Кубани и завершения битвы за Кавказ.

Основные мероприятия пройдут 9 октября в Темрюкском районе. В них примут участие все муниципалитеты края.

— Праздник должен пройти на самом высоком уровне как с точки зрения безопасности, так и в плане качественной организации. Ветераны и труженики тыла должны быть в числе первых приглашенных,— подчеркнул губернатор.

Он отметил, что необходимо обеспечить транспортное и медицинское сопровождение делегаций, создать максимально комфортные условия для ветеранов и гостей. Также Вениамин Кондратьев напомнил, что ранее была поставлена задача привести в порядок памятники и мемориалы.

Как уточнил вице-губернатор Алексей Копайгородский, сегодня 1708 мемориальных сооружений, обелисков, воинских захоронений приведено в порядок силами муниципальных образований.

Кроме того, поданы заявки в проект федеральной целевой программы по созданию и восстановлению военно-мемориальных объектов на 2019—2024 годы. Ожидается, что в нее войдет 719 памятников военной истории из всех 44 муниципалитетов, добавил заместитель главы региона. Он также сообщил, что с начала года в парках, скверах, местах массового скопления людей, на центральных площадях края установлено 118 памятных стел с изображением портретов участников Великой Отечественной войны и описанием их подвигов. В сентябре готовится к открытию еще 32 стелы.

— Череда мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, будет проходить по всему краю с 16 сентября по 9 октября,— добавил Алексей Копайгородский.

В частности, в Новороссийске, на площади Героев, состоится концерт-реквием и церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, в Крымском районе, на мемориальном комплексе «Сопка Героев», запланировано театрализованное представление, выставки военной техники. В Анапе пройдет митинг памяти и общегородское праздничное мероприятие.

Как сообщили главы территорий, в муниципалитетах ведется активная работа по подготовке к празднованию памятной даты. Проводятся встречи молодежи с ветеранами, идут работы по реставрации памятников, планируется к открытию ряд социально значимых объектов.

— Необходимо уделить особое внимание наведению порядка и благоустройству, а также оформлению парков, скверов во всех городах и станицах. Жители и гости края должны знать, какие мероприятия и где будут проходить,— акцентировал Вениамин Кондратьев, поручив главам муниципалитетов взять этот вопрос на контроль.

В праздничных мероприятиях должно принять максимальное количество жителей и гостей края, в первую очередь — ветераны, вдовы фронтовиков, труженики тыла.

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, девятое октября — это великая дата для Кубани и необходимо уделить внимание каждому участнику военных событий.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, всего в крае живет почти 73 тысячи ветеранов войн. Из них более 4,5 тысячи — участники и инвалиды Великой Отечественной войны.

— Для нас важно сохранить активное долголетие ветеранов, и вопросы медицинской помощи являются первостепенными,— акцентировала замглавы региона. В каждой поликлинике и больнице за ветеранами закреплены врачи и медсестры. Тех, кому трудно приходить в медучреждение, врачи осматривают на дому. За этот год диспансеризацию уже прошло более 20 тысяч человек. Двенадцать тысяч пролечились на дому, еще восемь тысяч человек получили помощь в госпитале имени Красовитова.

— Медики госпиталя выезжают в муниципалитеты для диспансеризации, благодаря телемедицине, консультируют районных специалистов,— добавила Анна Минькова.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, для ветеранов важно постоянно чувствовать внимание и заботу. Он напомнил, что в регионе выпустят памятную медаль «75 лет со дня освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ».

— Необходимо тщательно проработать списки тех, кто получит медаль. Каждый глава лично несет ответственность за эту работу,— акцентировал Вениамин Кондратьев.