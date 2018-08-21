Требуется четкость и скоординированность

Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко и первый заместитель прокурора края Владислав Малкин провели заседание межведомственной рабочей группы по вопросу защиты интересов обманутых дольщиков.

Андрей Алексеенко напомнил, что решение проблем обманутых дольщиков находится на личном контроле губернатора. Благодаря активному взаимодействию с прокуратурой с ноября прошлого года в регионе введено в эксплуатацию более 120 проблемных многоэтажек. До конца года планируется достроить еще 47 объектов.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы завершения строительства таких домов в Новороссийске, Сочи, Краснодаре, Анапе. В обсуждении приняли участие представители муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций, а также сами дольщики. По итогам совещания были даны поручения по каждому из объектов.

По домам в Новороссийске стороны пришли к тому, что дольщики ЖК «Суджук-Кале» проведут независимую экспертизу, которая даст оценку возможности увеличения этажности. По вопросу снятия обременений с ряда земельных участков необходимо провести дополнительное совещание с участием всех силовых ведомств, а также службы судебных приставов.

В ЖК «Наш дом — Сочи» до 26 августа нужно организовать общее собрание дольщиков, по итогу которого планируется создать товарищество собственников жилья. Это ТСЖ совместно с администрацией Сочи должно взять на себя функцию ввода в эксплуатацию жилого комплекса.

Глава Анапы Юрий Поляков отчитался о ходе работ по объекту ООО «Стройинвест». По его словам, ввод объекта ожидается в четвертом квартале этого года. Сейчас в стадии завершения находится монтаж трансформаторной подстанции. Все вопросы с энергетиками по присоединению объекта к сетям также решены.

По 18 и 19 литерам ЖК «Таурас-96» докладывал заместитель главы администрации Краснодара Владислав Ставицкий. На следующей неделе будет подана документация на получение заключения о завершении объекта строительства, после чего начнется процедура ввода этих литер в эксплуатацию.

По ЖК «Каскад» предстоит определиться с формой организации собственников, чтобы выйти на присоединение дома к сетям электроэнергии. Мощности найдены, есть все необходимые расчеты.

— Призываю коллег из муниципалитетов активнее работать по данным вопросам. Проблемы людей должны решаться в максимально сжатые сроки — именно это должно стать вашей основной мотивацией. Каждый из нас несет персональную ответственность перед жителями, и наша работа должна быть четкой и скоординированной,— подвел итоги заседания Андрей Алексеенко.