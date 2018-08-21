Диалог — путь решения проблем

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексей Копайгородский провел личный прием граждан. Обращения жителей региона касались взаимодействия с органами местного самоуправления по развитию культуры, улучшению работы жилищно-коммунального хозяйства.

На вопросы кубанцев также ответила министр культуры региона Виктория Лапина, директор Департамента внутренней политики краевой администрации Галина Москалева и главы муниципальных образований.

Так, по словам Людмилы Махиной из станицы Кутаисской Горячего Ключа, представители местной власти недостаточно активно занимаются вопросами восстановления работы сельского клуба. В Кутаисской проживает порядка 260 человек, станица достаточно отдаленная, поэтому посещать ДК в соседних населенных пунктах жителям неудобно, добавила заявительница.

Виктория Лапина пояснила, что решением проблемы может стать строительство быстровозводимого здания, где часть помещений будет отведена для организации кружков и секций. Проекты уже апробированы на территории Центральной России. Сейчас оценивается возможность подобного строительства в рельефных условиях Горячего Ключа.

Жители Брюховецкого района обратились к представителям краевой власти с просьбой оказать содействие в решении проблем в сферах ЖКХ, имущественных отношений и работы «скорой помощи». По поручению Алексея Копайгородского муниципалитет с инспекцией посетит рабочая группа из представителей органов исполнительной власти края.