Проекты разные и важные

Специалисты краевого Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства во главе с руководителем ведомства Юрием Волковым провели рабочий день в Кущевском и Павловском районах.

Во время объезда состоялись встречи с инвесторами и главами муниципальных образований. В Кущевском районе специалисты посетили многофункциональный масштабный дорожный комплекс, который был запущен в июле этого года, в строительство было вложено почти 700 млн рублей и создано порядка 65 новых рабочих мест.

— Экономика нашего региона напрямую зависит от качества транспортной инфраструктуры, поэтому развитие сети придорожного сервиса является эффективной мерой для развития этой отрасли в целом. Мы готовы помогать с предоставлением имеющихся видов государственной поддержки,— отметил руководитель департамента Юрий Волков.

Кроме того, в ходе рабочей поездки была осмотрена площадка в Павловском районе, отведенная под строительство промышленного парка. Земельный участок общей площадью 86,7 га находится в восточной промышленной зоне станицы Павловской. Здесь рассматривается возможность строительства тепличного комбината, в том числе теплиц со вспомогательными зданиями и складом-овощехранилищем. Проект планируется реализовать в течение 4—5 лет, инвестиции составят 7 млрд рублей. Площадка расположена в хорошем месте и обеспечена необходимыми мощностями. С муниципалитетом обсудили возможность постройки электроподстанции, уже обозначены сроки ее строительства.

Также одним из объектов посещения в Павловском районе стал успешно реализующийся проект «Строительство тепличного комплекса» общей стоимостью порядка 500 млн рублей. В связи с применением дополнительных технологий произошло его удорожание. Вопрос дополнительного финансирования специалисты решат доступными инструментами господдержки краевого Фонда развития бизнеса.

Еще один объект в муниципалитете частично реализован — это «Строительство молочного комплекса на 1600 голов дойного стада». Уже построен коровник для основного стада, телятник на 150 голов, доильно-молочный зал, приобретено оборудование и техника, получены первые надои. Реализация данного проекта завершится в 2018 году, но инвестор уже обратился с вопросами о перспективах развития строительства второй очереди стоимостью порядка 2 млрд рублей на территории Каневского района.

Также в рамках объезда муниципалитетов специалистами была оценена работа муниципальных центров поддержки предпринимательства. С руководителями МЦПП обсуждалась возможность расширения предоставляемых услуг в будущем году, а также необходимость более активного информирования предпринимателей.