Свет православной культуры

В воскресенье в краевой столице прошли праздничные мероприятия, посвященные празднику Преображения Господня.

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 19 августа открылась IX Краевая выставка мастеров декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства.

От имени министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной ее участников поприветствовал заместитель главы регионального ведомства Григорий Жуков:

— Наверное, это очень символично, что те духовные ценности, та чистота и свет, которые несет православная культура, являясь неотъемлемой частью традиционной народной культуры, в полной мере представлены перед нами в рамках этой выставки. В этом зале собраны работы, наполненные светом и теплотой, и теми же чувствами они наполняют каждого, кто имеет счастье созерцать это творчество. Поздравляю всех с праздником Преображения Господня и, конечно же, со стартом нашего краевого проекта, который за годы своего существования вырос.

В рамках проекта в целях поддержки и развития творческой активности мастеров декоративно-прикладного искусства, повышения художественного уровня и качества изделий традиционных и современных видов народного творчества шесть умельцев были награждены почетным знаком «Мастер декоративно-прикладного искусства Кубани». Это мастер художественной вышивки из Калининского района Юлия Воронина, мастер художественной вышивки из Кавказского района Оксана Заходенко, мастер тряпичной куклы и игрушки из Динского района Валентина Монастырная, мастер глиняной игрушки из Горячего Ключа Александр Туманов, мастер художественной керамики из Краснодара Николай Турков и мастер художественной обработки глины из Темрюкского района Татьяна Кострова.

На вернисаже выступил народный хор народной песни «Родные напевы» городского Дома культуры Центрального внутригородского округа города Краснодара.

В экспозиции представлено более тысячи творческих работ лучших мастеров изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства из всех муниципальных образований Краснодарского края. Работа выставки продлится до 27 августа.

Мероприятия в рамках художественного проекта «Яблочный Спас» в Городском саду Краснодара начались с самого утра. На аллеях парка была развернута выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел, лучшие народные мастера проводили мастер-классы по изготовлению изделий в различных видах и направлениях традиционного декоративно-прикладного творчества.

Гостей и участников проекта с православным праздником Преображения Господня в Городском парке Краснодара поздравили заместитель министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков и епископ Туапсинский Дионисий, викарий Екатеринодарской и Кубанской епархии.

Концертно-театрализованную программу на открытой площадке Городского сада открыли выступления образцового ансамбля народного танца «Родничок» Каневского районного Дворца культуры и народный ансамбль казачьей песни «Колос» Тихорецкого района. В течение всего вечера для гостей праздника выступали лучшие самодеятельные коллективы Краснодарского края: фольклорный ансамбль «Казачья песня» и народный ансамбль песни и танца «Кубанские казаки» Белореченского района, ансамбль народной песни «Азовчане» Северского района, образцовый ансамбль народного танца «Родничок» Каневского района, народный вокальный ансамбль «Объем» Староминского района, народный мужской ансамбль Самородок» Славянского района. Завершил концертную программу выступление коллективов Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.

Фото Юрия КОРЧАГИНА