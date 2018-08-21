Как полюбить летучих мышей

25 августа краснодарская Галерея Ларина присоединится к международной акции «Ночь летучих мышей» и проведет однодневную выставку, посвященную загадочным рукокрылым. В 2018 году этот праздник, который традиционно выпадает на последние выходные августа, в России отметят уже 15-й раз. С каждым годом к акции подключается все больше городов, а это значит, что все большее количество людей раз и навсегда прощаются с суеверным страхом перед удивительными млекопитающими, учатся ценить их пользу для экосистемы и понимать, когда животным необходима помощь человека.

В Краснодаре «Ночь летучих мышей» отметят впервые. Куратор проекта в Галерее Ларина — зооволонтер Олеся Шагакова вот уже более двух лет занимается изучением и реабилитацией попавших в беду рукокрылых. Олеся в шутку называет себя «матерью драконов»: для десятков летучих мышей она действительно стала заботливой мамой. Сегодня в созданную волонтером группу «ВКонтакте» сыплются самые разные вопросы от тех, кто обнаружил крылатую мышь у себя дома или на улице, а питомцев, нуждающихся в реабилитации, Олесе привозят не только со всего Краснодарского края, но и из других регионов. Кто-то из малышей после сложных операций остается у Олеси на ПМЖ (иногда отпустить — значит не оставить шансов на жизнь), но большинство благополучно зимуют в холодильнике, крепнут и весной отправляются в свободный полет.

На выставке будет представлено 26 фотографий — по одной на каждый из известных видов летучих мышей, обитающих на Западном Кавказе. И, конечно же, посетителей ждет увлекательная лекция Олеси Шагаковой (начало лекции в 17:00). Есть ли шанс встретить кровососущую летучую мышь в России? Почему с каждым годом всё больше рукокрылых оказываются занесенными в Красную книгу? Представители каких видов живут рядом с нами в городах, чем они помогают нам и чем мы можем помочь им? Готовьте свои вопросы и присоединяйтесь!

Выставка, посвященная «Ночи летучих мышей», будет проходить в Галерее Ларина 25 августа, с 12:00 до 19:00, и, возможно, станет для кого-то не только зоологическим ликбезом, но и началом большого увлечения и даже любви.