С начала года в Краснодарском крае отдохнуло более 330 тысяч детей. В этом году ребят принимают 1 737 детских здравниц: пришкольные, палаточные и загородные лагеря, санатории, лагеря труда и отдыха.

Как сообщили в Министерстве труда и социального развития Краснодарского края, ежегодно в крае оздоравливается порядка 780 тысяч детей школьного возраста, из которых порядка двухсот тысяч — из других субъектов РФ и государств.

— Безусловно, повышенного внимания требуют вопросы безопасности детского отдыха. Необходимо охватить все направления: антитеррор, пожарная безопасность и безопасность на воде, выполнение норм и требований санитарного законодательства, безопасность питания, качество оказания медицинской помощи, подбор квалифицированного персонала для работы с детьми,— добавили в ведомстве.

За семь месяцев текущего года в крае уже отдохнуло более 330 тысяч детей, из них 138 тысяч школьников стали участниками туристских мероприятий.

Приоритетная задача для Кубани — оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На учете в крае состоит порядка 180 тысяч таких детей, всего будет оздоровлено не менее 173 тысяч ребят.

Консолидированный бюджет оздоровительной кампании в этом году составляет более двух миллиардов рублей, что на 105 миллионов рублей больше по сравнению с прошлым.

В рамках государственной программы «Дети Кубани» Министерству труда и социального развития края выделено более 755 миллионов рублей на приобретение путевок, социальные выплаты родителям за приобретенные путевки, субсидии муниципальным лагерям.