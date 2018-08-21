Будьте бдительными!

Анализируя причины пожаров в жилых зданиях, можно сделать вывод, что в большинстве случаев их причиной является короткое замыкание. Стремительная электрификация жилых зданий обязывает более внимательно анализировать электроустановку (электропроводку, электроприборы, защитную и коммутационную аппаратуру).

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара рекомендует соблюдать правила противопожарной безопасности в быту, чтобы избежать неприятностей в своем жилище.

Что такое короткое замыкание? Если два провода электрической цепи соединяются между собой непосредственно (накоротко), минуя нагрузку — осветительные лампы, электроприборы, то возникает очень большой ток (в десятки и сотни ампер), называемый током короткого замыкания. Наиболее распространенные причины короткого замыкания таковы: перетирание изоляции в местах, где провода перегибаются; перекручивание или сгибание проводов; заколачивание металлическими предметами штепсельных гнезд. Короткое замыкание может произойти из-за повреждения скрытой проводки в результате, например, забивания гвоздей, пробивания в стене отверстий и т. д. Еще одна причина — перегрев и разрушение изоляции из-за пользования электроприборами, потребляющими большой ток, при плохом состоянии электропроводки.

В результате короткого замыкания может возникнуть пожар. В случае пожара главное — не паниковать! Избежать опасности легче, если действовать спокойно и разумно. В борьбе с пожаром особенно важна быстрая реакция в первые минуты: незначительные загорания могут быть затушены сразу после возникновения, если вы готовы действовать. Если вы понимаете, что не можете самостоятельно справиться с огнем, немедленно сообщите о возникновении пожара по телефону 01 или 112 (101 — с мобильного).

И напоследок, уходя из дома, убедитесь, что все электрические приборы выключены из розеток.

О. КОСТОМАХИН, начальник ОНДиПР ПО г. Краснодара, подполковник внутренней службы