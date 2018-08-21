Сделано… из мусора

В поселке Индустриальный, под Краснодаром, на территории мусороперерабатывающего завода ООО «Чистый город» с июня действует уникальная для нашего края производственная линия по производству древесных пеллет из вторсырья.

С работой данного предприятия, занимающегося сбором и переработкой мусора, краснодарские журналисты познакомились благодаря экскурсии, которую организовали представители «Деловой России» совместно с активистами ОНФ.

ООО «Чистый город» ведет свой бизнес по сбору мусора в Краснодаре и пригороде с 2010 года. Начинали с малого. С небольшого количества сотрудников, одной-двух грузовых машин, собирающих мусор. Всё предприятие размещалось на шести сотках арендованной земли. Но со временем бизнес расширился. Теперь завод ООО «Чистый город» располагается на большой территории в поселке Индустриальный, и штат предприятия составляют шестьдесят официально трудоустроенных сотрудников.

Идти верной дорогой

— Сейчас для нас является актуальной идея о том, что деньги лежат у нас прямо под ногами. Не надо что-либо захватывать, осваивать новые территории, а стоит разобраться с тем мусором, который мы выбрасываем. Потому что большое его количество можно пустить на переработку и тем самым заработать деньги,— говорит исполнительный директор ООО «Чистый город» Олег Абдулин. — Сегодня 50 процентов собранного мусора мы пускаем в переработку. С сортировочной линией, которую запускаем в ближайшее время, мы планируем выбирать уже до 80 процентов вторичного сырья.

Одна из основных специализаций завода ООО «Чистый город» — строительный мусор. Предприятие заключает договорs с организациями, которые в свою очередь, поставляя вторсырье, получают документацию для снижения экологического сбора (в соответствии с ФЗ №89 об отходах производства и переработки).

Поставщики со всей ответственностью относятся к соблюдению требований ООО «Чистый город»: в контейнерах не должно быть опасных отходов, иначе их ждут нешуточные штрафы.

Производственная линия, которая должна стараниями инженеров и механиков ООО «Чистый город» заработать в полную мощность в сентябре, будет сортировать 7-8 видов отходов. Перерабатываемый строительный мусор, из которого получается самая мелкая фракция, может использоваться, к примеру, для отсыпки дорог.

Сегодня в ООО «Чистый город» ведется прием такого вторсырья, как картон, пленка, стеклобой, ПЭТ-бутылки, полипропиленовые канистры и другое.

Осознавать… и разделять

Сейчас в Краснодаре сотрудниками «Чистого города» установлено более ста сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок. Изначально было расставлено десять таких оранжевых сеток по улице Байбакова. Они начали заполняться горожанами достаточно быстро. На предприятие стали поступать всё новые и новые заявки на установку новых контейнеров (и они устанавливаются совершенно бесплатно!), кстати, об их месторасположении можно узнать на сайте предприятия — vtormusor.ru.

— Проблема переработки и использования вторичного сырья сегодня актуальна как никогда,— говорит Олег Абдулин. — Сейчас люди стали больше задумываться об экологии, раздельном сборе мусора. Думаю, что мы идем в верном направлении. И в ближайшем времени краснодарцы будут заниматься сортировкой мусора, осознав, как это важно. Мы придем к тому, что уже давно является нормой в Европе.

Полный цикл

Многие виды отсортированного вторсырья предприятие отправляет на перерабатывающие заводы. Но вот поиском решения проблемы переработки древесины его сотрудники решили заняться сами. Приобрели линию, настроили ее под свои нужды, и таким образом у ООО «Чистый город» сегодня в наличии имеется полный производственный цикл переработки древесины. Поступающая в качестве мусора на завод древесина сначала отбирается, дробится. Производится древесная щепа, которая, к примеру, используется для производства строительных арболитовых блоков. А затем уже сырье при помощи восьмимиллиметровой матрицы, приобретенной в Германии, превращается в миниатюрные гранулы.

— У нас большие запасы сырья для производства древесных пеллет,— говорит исполнительный директор ООО «Чистый город». — На переработку идут поддоны, строительные леса, в основном изготовленные из сосны. Они хранятся на территории площадью около полгектара. Так что мы можем обеспечить потребности всего края в таком эклогически чистом топливе, каковым является древесная пеллета.

Фабрика по производству пеллет способна производить до 700 килограммов продукции в час. Кстати, древесные пеллеты используются также в качестве наполнителей туалетов для домашних питомцев. В экспериментальном режиме произведено около 15 тонн пелет. Но на оптимальные объемы производства фабрика выйдет к началу отопительного сезона. У ООО «Чистый город» уже есть заявки на поставку древесных пеллет в Крым. Их продукцией заинтересовались в Греции. И сотрудники предприятия делают всё для увеличения объемов производимой продукции.

Ближайшее подобное предприятие по производству пеллет находится в Майкопе, но такой мощной фабрики, как у «Чистого города», пожалуй, нет больше в крае и на соседних территориях.

На достигнутом сотрудники ООО «Чистый город» не останавливаются. Объемы производства постоянно наращиваются. У руководства предприятия есть мысли заняться также переработкой автопокрышек и ПЭТ-бутылок.

Марина ВЛАДИМИРОВА

— Сейчас для нас является актуальной идея о том, что деньги лежат у нас прямо под ногами. Не надо что-либо захватывать, осваивать новые территории — стоит разобраться с тем мусором, который мы выбрасываем. Потому что большое его количество можно пустить на переработку и тем самым заработать деньги,— говорит исполнительный директор ООО «Чистый город» Олег Абдулин. — Сегодня 50 процентов собранного мусора мы пускаем в переработку. С сортировочной линией, которую запускаем в ближайшее время, мы планируем выбирать уже до 80 процентов вторичного сырья.

Как утилизируют мусор в мире:

38 процентов — захоронение,

25 процентов — переработка и повторное использование,

22 процента — сжигание с получением энергии,

15 процентов — компостирование.

Фабрика по производству древесных пеллет ООО «Чистый город» способна производить до 700 клограммов продукции в час.