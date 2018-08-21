Не платить налоги невыгодно!

Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год истек еще в декабре прошлого года (1 декабря 2017 года). Однако многие граждане не заплатили исчисленные им налоги до сих пор, а ведь уплата налогов — конституционная обязанность каждого гражданина Российской Федерации.

Основные долги граждан связаны с неуплатой имущественных налогов: транспортного налога, налога на имущество, земельного налога.

Надеяться на то, что данную задолженность государство «простит», не стоит. Так как «налоговая амнистия», которая проводится в соответствии с поручением Президента РФ (на основании Федерального закона от 28.12.2017 №436-ФЗ), предусматривает списание задолженности, образовавшейся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года.

Необходимо знать, что неуплата налогов в установленный законодательством срок может привести к ряду последствий для должников, в том числе и к дополнительным расходам.

Во-первых, начисляются пени на сумму задолженности за каждый календарный день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Во-вторых, налоговый орган (в соответствии со ст. 48 НК РФ) может обратиться в суд с иском о взыскании налога за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке и наличных денежных средств. При этом рассмотрение заявления и вынесение судебного приказа увеличит сумму долга на размер госпошлины (400 руб).

После вынесения судебного приказа материалы направляются в службу судебных приставов для взыскания. Судебные приставы возбуждают исполнительное производство и в случае отсутствия добровольной уплаты в срок должник заплатит еще и исполнительский сбор в размере 7 процентов от подлежащей к взысканию суммы, но не менее 1000 рублей.

Судебными приставами в ходе исполнительного производства применяется ряд мер, направленных на обеспечение взыскания налоговой задолженности, а именно производится запрет на отчуждение имущества, то есть гражданин не сможет продать свой автомобиль или недвижимость. А при наличии открытых расчетных счетов банком производится списание денежных средств в счет погашения задолженности налогоплательщика по судебному решению.

Также взыскание задолженности может производиться путем удержания суммы долга из заработной платы самим работодателем на основании судебного решения, что в свою очередь может негативно отразиться на репутации должника среди коллег и руководства.

Кроме того, приставы могут арестовать какое-либо имущество для последующей его реализации и погашения задолженности. Это может быть как мобильный телефон, так и автомобиль, в зависимости от суммы долга.

Налоговыми органами края совместно со службой судебных приставов на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по розыску граждан, уклоняющихся от уплаты налогов, в том числе и на дорогах края. В случае выявления задолженности у владельца транспортного средства судебный пристав вправе наложить арест на автомобиль.

А тем, кто активно путешествует или собирается в отпуск, важно помнить, что при определенных условиях неплательщику может быть ограничен выезд за пределы страны.

Подводя итоги, можно сказать, что если гражданин решит уклониться от уплаты налогов, то выгоды от этого он получить уж точно не сможет. Поэтому налоги необходимо уплачивать своевременно, тем более что налоговая служба создает для этого максимально комфортные условия.

Упрощение взаимодействия с налогоплательщиками достигается за счет электронных сервисов, позволяющих не только общаться с налоговыми органами, не выходя из дома, но и уплачивать налоги. Самый популярный из них — «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В данном сервисе не только можно увидеть информацию о наличии задолженности, но и произвести онлайн-оплату через банки-партнеры или распечатать квитанции. Подключиться к этому сервису можно в любой налоговой инспекции. На Едином портале государственных и муниципальных услуг также можно проверить и оплатить налоговую задолженность.

Кроме того, с помощью электронного сервиса службы судебных приставов «Банк данных исполнительных производств» можно проверить информацию о наличии исполнительных производств, возбужденных в связи с неуплатой налогов.