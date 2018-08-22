"Стрижи" на формуле

Высший пилотаж гостям Олимпийского парка Сочи покажет авиационная группа «Стрижи». Полеты пройдут в ходе российского этапа Формулы 1 с 27 по 30 сентября. Команда летчиков под руководством Гвардии полковника Сергея Осяйкина выступит на шести легких фронтовых истребителях МиГ-29. Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи» была сформирована в 1991 году из лучших лётчиков подмосковной авиабазы Кубинка.

- 28 сентября зрители российского этапа Формулы 1 увидят тренировочные полеты. В рамках летного показа 29 сентября авиационная группа исполнит сложнейшие групповые и одиночные фигуры высшего пилотажа: «петлю Нестерова», «косую петлю», «бочку», «колокол» и другие, - сообщили представители «Росгонок».

30 сентября ожидается участие «Стрижей» в официальной церемонии открытия гонки Гран-при России.

Ирина СИЗОВА