Горный лагерь экстремального бега

Звезды российского трейлраннинга Екатерина и Дмитрий Митяевы научат бегать в горах Сочи. Специальный тренировочный лагерь под их руководством пройдет на курорте «Роза Хутор» с 10 по 15 октября. Обладатели самого высокого среди россиян индекса ITRA, а это главная профессиональная оценка спортивного уровня трейлраннеров, поделятся своим опытом подготовки к экстремальным гонкам в горах. Участники лагеря пройдут функциональное тестирование, поработают над техникой бега, качественно подготовятся и совершат забег в Red Bull 400. Планируются и собственные небольшие соревнования, по итогам которых победитель получит часы Suunto.

- Потренироваться под чутким руководством столь фантастически успешных трейлраннеров, как Дмитрий и Екатерина Митяевы, в копилке достижений которых уже больше десятка призовых мест в крупнейших мировых соревнованиях, – редкая возможность. Это отличный шанс обрести наилучшую форму к захватывающей гонке Red Bull 400, - отметил фитнес-директор «Роза Хутор» Александр Тургенев.

Соревнования Red Bull 400 состоятся 13 октября на олимпийском трамплине в Сочи. Участники пробегут дистанцию в 400 метров, взобравшись на горнолыжный трамплин под средним уклоном в 35 градусов. Правила гонки просты: 50 спортсменов одновременно стартуют на равнине и бегут около 70 метров перед тем, как начать забег на трамплин. Лидер каждого отборочного забега попадает в финал напрямую, остальные добираются по лучшему времени среди участников всех отборочных забегов. Соревнования среди женщин и смешанная эстафета начинаются сразу с финального забега. Три участника или команды в каждой категории, показавшие лучшее время, становятся призёрами экстремальной гонки на выносливость. В этом году партнером Red Bull 400 впервые стал горный курорт «Роза Хутор».

- Это невероятно крутая и интересная гонка. Бежать по олимпийскому трамплину в сумерках в окружении горных вершин – потрясающие ощущения! Мы рады предложить участникам забега Red Bull 400 специальные условия для размещения в отелях курорта, - рассказал Александр Тургенев.

После регистрации на забег, участнику станет доступен специальный промокод, который можно использовать в онлайн-магазине «Роза Хутор» при бронировании проживания в одной из гостиниц Горной Олимпийской деревни. Промо-код 15 процентов будет действовать с 11 по 14 октября.

Ирина СИЗОВА