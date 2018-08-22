В ЮФО и СКФО банки привлекли более 2,8 трлн рублей средств клиентов

Объем привлеченных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов средств клиентов на 1 июля текущего года составил 2255,5 и 545,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 11,5 и 10% соответственно (общероссийский показатель вырос несколько меньше – на 8%).

Наблюдалась положительная годовая динамика по всем основным компонентам привлеченных средств. Средства на счетах государственных и негосударственных организаций выросли: в ЮФО на 12,4% до 325 млрд рублей; в СКФО – на 11,1% до 72,1 млрд рублей на 1 июля 2018 года. Остатки на депозитах юридических лиц выросли в обоих округах практически в равной мере: на 13,5 и 13,7%, составив 137,6 и 38,9 млрд рублей соответственно.

Преобладающий объем средств (более 70%) приходился на вклады населения. К концу первого полугодия этого года в ЮФО объем вкладов физических лиц превысил 1,6 трлн рублей, в СКФО – 417 млрд рублей, показав рост на 9,2 и 9 % соответственно. В целом по стране объем вкладов вырос на 8,2%.

Банковские вклады сохраняли свою привлекательность как средство сбережений, несмотря на уменьшение депозитных ставок. Средняя доходность вкладов населения в июне текущего года составила 5,1% в ЮФО и 4,8% в СКФО, что превышало уровень инфляции в этом месяце (в июне в ЮФО годовая инфляция составила 1,4%, в СКФО – 1,3%).

На каждого жителя ЮФО по данным на 1 июля текущего года приходилось 101,5 тыс. рублей сбережений, тогда как годом ранее было 93 тыс. рублей, в СКФО – 42,5 тыс. рублей и 39,2 тыс. рублей соответственно. Преимущественная часть средств населения привлечена в национальной валюте (в ЮФО – 89%, СКФО – 93%).

Наибольший объем сбережений в ЮФО накопили жители Краснодарского края (730,3 млрд рублей) и Ростовской области (478,4 млрд рублей), в СКФО – Ставропольского края (248,2 млрд рублей).

Значительно увеличились за год средства индивидуальных предпринимателей: в ЮФО – на 30,14%, составив 57,4 млрд рублей, в СКФО – на 36,9%, составив 13,8 млрд рублей на 1 июля 2018 года.

Южное ГУ Банка России