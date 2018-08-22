Сила убеждения привела к сносу самостроев

Житель Краснодара «добровольно» снес два самостроя.

Место действия – Прикубанский округ г. Краснодара, садоводческое товарищество «Солнышко». Здесь, на одной из улиц, гражданин 1970 года рождения возвел магазин и жилой дом, общей площадью порядка 100 квадратных метров. Оба строения – капитальные и оба – в соответствии с решением суда признаны самостроями, подлежащими сносу.

Судебный пристав-исполнитель отдела по Прикубанскому округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю Владимир Сарапкин провёл большую работу с должником. Началось всё с полного нежелания гражданина добровольно исполнять решение суда.

В ходе проведения исполнительных действий в отношении должника был предпринят весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 №229–ФЗ «Об исполнительном производстве». Несколько раз гражданин привлекался к административной ответственности, с него взыскан исполнительский сбор.

Но ключевую роль всё-таки сыграл профессионализм судебного пристава. В ходе нескольких бесед представителю Закона удалось донести до владельца незаконной недвижимости, что уклониться от исполнения решения суда не удастся ни при каких обстоятельствах – весь вопрос лишь в том, насколько затратными станут работы по сносу. В конечном итоге эти работы может произвести подрядная организация. И на оплату ее услуг, может потребоваться весьма значительная сумма.

Должнику, что называется, на пальцах разъяснили, что нередко для покрытия расходов на принудительный снос судебными приставами составляется акт описи и ареста земельного участка, на котором возведен самострой.

Вероятно, этот аргумент и стал решающим. В настоящий момент должник самостоятельно осуществил снос магазина, площадью 36 квадратных метров. Работы по сносу дома идут полным ходом. В ближайшее время исполнительное производство будет окончено в связи с фактическим исполнением решения суда.