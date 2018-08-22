Благодарность приставам от целого коллектива

В адрес руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю А.В. Кумирова поступило коллективное благодарственное письмо от бывших работников ООО «Тихорецкий завод «Красный Молот».

В документе дается высокая оценка профессионализму судебных приставов по взысканию крупной задолженности по заработной плате. На исполнении в Тихорецком районном отделе судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю находится 92 исполнительных производства о взыскании с предприятия задолженности на общую сумму 6 462 889 рублей.

Бывшие работники завода с 2012 года ведут борьбу по взысканию с завода честно заработанных денег. Авторы благодарственного письма отмечают, что в отношении завода вводилась процедура банкротства, впоследствии отмененная решением Арбитражного суда Краснодарского края.

Судебные решения о взыскании задолженности по заработной плате переданы конкурсными управляющими в Службу судебных приставов. Работники Службы провели беседы со всеми взыскателями, уточнили счета, на которые впоследствии были перечислены средства.

В письме особо отмечена работа судебного пристава-исполнителя Тихорецкого районного отдела Марины Фалеевой, которая проводила активные исполнительные действия, невзирая на различные препятствия со стороны представителей завода и аномальную даже для Краснодарского края летнюю жару (до 40 градусов в тени).

В результате были составлены акты описи и ареста имущества предприятия-должника. В настоящий момент задолженность взыскивается за счет ареста металлоконструкций, находящихся на территории завода.

- Люди поверили в авторитет Службы судебных приставов, - признаются авторы письма, - перестали писать жалобы, стали получать денежные переводы. Обращаясь к главному судебному приставу края граждане, ранее работавшие в ООО «Тихорецкий завод «Красный Молот» и уволенные без выплаты заработной платы, просят поощрить судебных приставов Тихорецкого отдела.