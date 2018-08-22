«Магнит» приглашает жителей Краснодарского края принять участие в составлении народного рейтинга школ

С 22 августа по 17 октября розничная сеть проведет акцию «Магнит знаний!». Школы-лидеры голосования получат средства для развития.

Акция стартует в преддверии нового учебного года. Она охватит школы, расположенные как в небольших деревнях, так и в крупных городах России. Жители регионов вместе с розничной сетью помогут сделать учреждения лучше: покупатели определят 67 учебных заведений-победителей. «Магнит» выделит около 13,5 млн. руб. на поддержку лидеров рейтинга.

Народный рейтинг — это простой способ выразить признание любимой школе, поблагодарить педагогов, вспомнить яркие события.

Для участия в акции нужно совершить покупку в одном из магазинов «Магнит», зарегистрировать чек на сайте magnitznaniy.ru или в мобильном приложении «Магнит знаний» и проголосовать. Также покупатели ежедневно смогут выигрывать один из 10 000 полезных призов для себя и своих близких. В конце акции состоится финальный розыгрыш купонов от партнеров проекта — компании «Связной» — на приобретение гаджетов для работы и учебы — это ноутбуки, планшеты, электронные книги. Всего розничная сеть «Магнит» приготовила более 3,5 млн. различных призов. В акции участвуют все торговые точки форматов «у дома», гипермаркеты, «Магнит Семейный», «Магнит Косметик».

В рамках проекта 1 сентября в одном из гипермаркетов «Магнит» в регионах, где присутствует сеть, пройдут первые звонки — торжественные линейки с конкурсами, праздничной программой, раздачей подарков первоклассникам.

С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте magnitznaniy.ru

— Мы составляем народный рейтинг, чтобы вместе с нашими покупателями оказать поддержку образовательным учреждениям. Объединившись, ученики, преподаватели, родители, выпускники смогут бороться за лидерство родных школ. Уверены, что взрослым и детям понравится соревновательный элемент проекта. Надеемся, что после этой доброй акции дети начнут новый учебный год с большим воодушевлением, — уточнила директор департамента маркетинга розничной сети «Магнит» Ирина Яхутль.