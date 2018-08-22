Сын-дебошир за отца-неплательщика

Еще один дебошир привлечен к ответственности в Тихорецком районе Краснодарского края.

Ситуация, мягко говоря, нетипичная. На исполнение в Тихорецкий районный отдел судебных приставов Управления ФССП России по Краснодарскому краю поступил исполнительный документ о взыскании с местного жителя задолженности в размере 219 тысяч в пользу банка. При этом, оформляя кредит, гражданин оставил в залог автомобиль.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель совместно с представителем банка осуществили выезд по месту проживания неплательщика с целью составления акта описи и ареста имущества с дальнейшим изъятием автотранспортного средства. Тут-то всё и началось.

Должника дома не оказалось, зато на месте был его сын, который на пару со своим приятелем-соседом медитировал за очередным сеансом бытового алкоголизма. Граждане явно не смогли адекватно оценить ситуацию. Как еще объяснить тот факт, что вместо нормального диалога с представителем Закона сын должника попытался сначала закрыть на засов калитку домовладения, а после стал выражаться нецензурными словами в адрес работника Службы. Сосед-собутыльник при этом активно подбадривал своего приятеля.

В связи с этим, на место были оперативно вызваны сотрудники полиции, в присутствии которых находящийся здесь же судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Тихорецкого районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю составил протокол об административном правонарушении по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов). После этого сотрудники полиции задержали дебошира и препроводили его в отделение.

Результат прост: автомобиль должника в ближайшее время отправится на торги – документы на него уже переданы представителям кредитной организации. Что же касается незадачливого сына неплательщика, он ожидает решения суда по факту совершенного правонарушения. Возникает резонный вопрос: не проще ли было не доводить до конфликта?!