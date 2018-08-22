Неплательщик остался без гаража

Лишением объекта недвижимости закончилось для жителя Краснодарского края безответственное отношение к накопленным долгам.

В Армавирском городском отделе судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю на исполнении находились три исполнительных производства в отношении гражданина Г. о взыскании, в общей сложности, 122 тысяч 543 рублей, включая исполнительский сбор. Мужчина задолжал финансовой организации, своему знакомому, а также не оплатил налоги и гос. пошлину.

В рамках сводного исполнительного исполнительного производства были произведены опись и арест принадлежащего должнику гаража, который в последствии был оценен специалистом-оценщиком в 200 тысяч рублей и передан на торги.

Ввиду того, что покупателя по итогам торгов не нашлось, в адрес взыскателя (того самого знакомого, долг перед которым составил 98 тысяч рублей) было направлено предложение оставить за собой не реализованное имущество в счет долга при условии одновременной выплаты разницы между ценой гаража и суммой, подлежащей выплате взыскателю.

Взыскатель согласился. Из полученных от него денежных средств удержаны задолженности по другим исполнительным производствам, входящим в сводное ИП, включая исполнительский сбор. Оставшаяся часть возвращена должнику на расчетный счет.

Исполнительные производства в отношении гр. Г. были окончены в соответствии с пп.1 п. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве», в связи с фактическим исполнением.