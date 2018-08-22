Горячий Ключ запел хором

На курорте отметили юбилей главной городской песни музыкальным флэшмобом.

Акция состоялась по инициативе городской молодежи. На площади у здания городской администрации собралось множество людей. Пришли дети и взрослые, многие решили поучаствовать во флэшмобе всей семьей. Над головами участников акции развевались флаги Горячего Ключа.

Пели хором, помогал участникам флэшмоба солист ТО «Перекресток» Владимир Пшеничный. Слова гимна многие знают наизусть, тем, кто подзабыл волонтеры раздали памятки. Акция завершилась, а люди все не расходились. Многие признались, что такой флэшмоб хотели бы сделать доброй традицией.

Напомним, гимн Горячего Ключа был официально принят Решением местного Совета депутатов 21 августа ровно 15 лет назад. Впервые песню исполнил автор музыки на праздновании Дня города в 2003 году.